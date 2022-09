Nonostante il GF Vip 7 abbia avuto inizio solo una settimana fa, due concorrenti del reality show sarebbero già intenzionati a lasciare la Casa.

GF Vip: due concorrenti vogliono ritirarsi

Sara Manfuso e Luca Salatino hanno dato segni di forte insofferenza nella casa del GF Vip e, confidandosi l’uno con l’altra, hanno dato prova di voler lasciare il reality show.

“Sono cinque giorni che piango, non ce la faccio più.

Me la sto vivendo male tutti i giorni, voglio andare a casa, non me la sto vivendo bene. Ho l’ansia per tutto il giorno, tutti i giorni, domani chiederò ufficialmente di uscire”, ha dichiarato Luca Salatino visibilmente scosso, mentre Sara Manfuso gli ha detto: “Qua dentro è come una tortura, una violenza”.

In tanti si chiedono se i due riusciranno a resistere o se, veramente, lasceranno il programma anticipatamente. Del resto non sarebbe la prima volta che uno dei concorrenti lasci il programma a pochi giorni dall’inizio e, come per le precedenti due edizioni, questa settima stagione del GF Vip si prospetta estremamente lunga (potrebbe durare anche 5 mesi).

Per adesso sulla questione non è dato sapere di più e i fan del reality show sono costretti a tenersi la loro curiosità fino all’arrivo di nuovi sviluppi.

Foto per gentile concessione di Endemol Shine Italy