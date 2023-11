Gerry Scotti e le letterine di Passaparola. Cosa succedeva dietro le quinte? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Gerry Scotti e le letterine di Passaparola: cosa succedeva dietro le quinte?

“Passaparola” è stato un game show molto seguito andato in onda, dal 1999 fino al 2008, nella fascia preserale su Canale 5 e condotto dal noto presentatore Gerry Scotti. Nel programma c’erano le famose Letterine, alcune divenute poi showgirl e conduttrici importanti, basta pensare a Silvia Toffanin e Ilary Blasi, tanto per fare due nomi. Nelle ultime ore sta girando sul web un video che risale al 2004, quindi a quasi 20 anni fa, dove si vede Gerry Scotti e la letterina Alessia Fabiani. Il conduttore pare “palpeggiare” la letterina che a un certo punto si allontana mascherando una risata imbarazzata. Il video in questione è stato pubblicato da un utente su Instagram, il quale come didascalia ha aggiunto: “20 anni fa Striscia la Notizia trasmise alcuni servizi in cui Gerry Scotti toccava le letterine. Se ne rise tanto e sia Scotti che Striscia fecero più ascolti. I video non esistono più online, neppure su TikTok. Ma l’amnistia, anche quelli per i reati di degrado civile, dovrebbero essere un provvedimento di riconciliazione pubblica non di rimozione collettiva.” Il post ha suscitato una marea di commenti, tra chi difende Gerry Scotti, che sembrava comunque scherzare, chi invece l’accusa di aver esagerato. Sta di fatto che è una cosa accaduta venti anni fa. Vedremo se i diretti interessati diranno qualcosa su questo video pubblicato su Instagram. Alessia Fabiani è divenuta nota al pubblico per essere stata una delle letterine di “Passaparola“, ma anche per la sua partecipazione alla sitcom “Orazio“. Nel 2007 Alessia decise di lasciare il mondo della televisione per dedicarsi alla famiglia, è infatti mamma di due gemelli, Kim e Keira, nati dall’amore con Francesco Cherubini, con cui è stata insieme fino al 2017.

Gerry Scotti e la delusione del matrimonio fallito

Gerry Scotti è a oggi uno dei conduttori più amati nel nostro Paese, i suoi programmi sono infatti tra i più seguiti in assoluto. Al momento, oltre a condurre ogni sera prima del Tg5 il gioco “Caduta Libera“, sta per cominciare un nuovo programma, ovvero “Io Canto Generation”. Il conduttore è stato sposato dal 1991 al 2009 con Patrizia Grosso, da cui ha avuto un figlio, Edoardo, che lo ha reso nonno recentemente. Gerry, in una intervista, ha parlato della delusione per la fine del matrimonio e del fatto di non aver mai dato adito ad atteggiamenti inappropriati ai danni della relazione: “sono un uomo costante, non mi avete letto sulle pagine di gossip neanche quando ero scapolo, con 10 letterine di passaparola attorno.” Dal 2011 Gerry Scotti sta con l’architetto Gabriella Perino, ma per adesso i due non si sono ancora sposati.

