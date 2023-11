La nuova tronista del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne” sarà Ida Platano. Ma, perché si è lasciata con Alessandro? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Ida Platano sarà la nuova tronista di U&D al posto di Manuela Carriero

Ida Platano è la nuova tronista del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”. Il celebre volto del trono over torna quindi alla trasmissione che l’ha resa nota, al posto di Manuela Carriero, la quale ha recentemente deciso di interrompere la partecipazione al programma. Al suo posto quindi la 42enne bresciana Ida Platano che, nel video di presentazione pubblicato da Witty Tv, spiega i motivi che l’hanno portata ad accettare il trono. Ecco le sue parole: “Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Faccio la parrucchiera e passo la maggior parte del tempo nel mio salone. Sono nuovamente single. Dopo una storia durata 11 mesi ho deciso di chiudere. Oggi voglio rimettermi in gioco. Non rincorrerò più nessuno. Sono molto romantica, una donna decisa, dinamica, impulsiva, aggressiva, gelosa, diretta. Questo può dare fastidio ma non mi interessa.” Ida poi parla di suo figlio Samuele: “Mi sono ritrovata a crescerlo da sola. Era lui ha darmi la forza. Mi chiedevo come fosse possibile crescere solo con la madre, avevo paura che gli mancasse qualcosa, un’altra figura. Vorrei vivere un percorso diverso perché vorrei che fosse la volta giusta”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida Platano (@idaplatano)

Ida Platano: perché si è lasciata con Alessandro?

Ida Platano è la nuova tronista del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, in onda su Canale 5. Ida è infatti tornata single, è finita, dopo circa 11 mesi, la relazione con Alessandro Vicinanza. I due si sono conosciuti proprio nel dating show di Canale 5. Ida è infatti un volto noto del programma di Maria De Filippi, non solo per la sua amicizia con Gemma Galgani, ovvero la storica dama del trono over, ma anche per la sua storia travagliata con Riccardo Guarnieri. Dopo la fine della loro relazione, Ida torna a U&D e conosce Alessandro Vicinanza, arrivato al programma proprio per lei: “sono sceso per lei ma ho avuto paura e non ero pronto, ma quando mi stava di fronte per me era una sensazione fortissima.” Alla fine, nonostante il ritorno di Riccardo Guarnieri al dating show, Ida lascia il programma insieme ad Alessandro il 4 novembre del 2022 perché i due decidono di vivere la loro storia al di fuori del programma. Da diverse settimane però non si vedevano più foto pubblicate sui rispettivi social network, l’ultima infatti risale allo scorso mese di agosto, durante un viaggio a New York per festeggiare il compleanno di lui. Da allora è calato il silenzio fino all’annuncio da parte di Ida di essere tornata single e di essere la nuova tronista di “Uomini e Donne“. Riuscirà Ida Platano a ritrovare l’amore?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chi è Silvana Galgani, la sorella di Gemma che le somiglia moltissimo

Il tronista Andrea Cerioli in ospedale: cosa gli è successo?