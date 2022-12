Ospite di Verissimo per parlare del suo matrimonio con Alessandro Rossi, Francesca Cipriani ha regalato un momento trash che passerà alla storia. La showgirl è approdata nel salottino di Silvia Toffanin senza mutande e le sue zone intime hanno catturato l’attenzione dei telespettatori.

Francesca Cipriani a Verissimo senza mutande

Da quando ha debuttato nel mondo dello spettacolo, Francesca Cipriani ha dimostrato di essere un personaggio sui generis. Dal Grande Fratello Vip all’Isola dei Famosi: la Cipry ha fornito gran parte del materiale trash degli ultimi anni. Nei giorni scorsi è stata ospite di Verissimo per raccontare il suo matrimonio con Alessandro Rossi e non ha deluso i telespettatori. A quanto pare, Francesca si è presentata nel salottino di Silvia Toffanin senza mutande.

Il video di Francesca senza mutande è virale

“Avete notato nulla? Francesca nell’alzarsi ha lasciato intravedere la sua… Sharon Stone! Ma dai, avete visto male, la Cipriani le mutande ce le ha sicuramente. Sì, a casa“, esclama Striscia la Notizia nel presentare ai telespettatori il video di Francesca a Verissimo. La neo signora Rossi, stando alle immagini, ha dimenticato di indossare gli slip.

Al momento, la Cipriani non ha commentato lo scivolone. Possibile che abbia dimenticato le mutande? Sembra assai improbabile. Molto probabilmente, considerando che il suo abito aveva uno spacco generoso, Francesca ha scelto di non indossare gli slip pensando di non dare nell’occhio.