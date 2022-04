Mentre Ilary Blasi è occupata con L’Isola dei Famosi, Francesco Totti ha pubblicato alcune stories in compagnia della figlia Chanel.

Francesco Totti e la figlia

Accoccolati nel lettone, Francesco Totti e sua figlia Chanel hanno trascorso del tempo insieme in attesa che la showgirl Ilary Blasi, moglie del calciatore, tornasse a casa dopo la diretta all’Isola dei Famosi.

Padre e figlia sono molto legati e spesso Chanel ha pubblicato video e foto dedicati al suo celebre padre. Ilary Blasi ha confessato che la figlia si sarebbe fidanzata e ha detto: “Lei si è fidanzata prima di Cristian. Francesco lo sa. Ma lei si fidanza e si lascia, sono ragazzini, non è che io stia dando troppa importanza a queste cose qua”.

Francesco Totti e Ilary Blasi: lo scandalo

Di recente Ilary Blasi e Francesco Totti hanno dovuto fare i conti con le voci riguardanti la loro presunta crisi.

Secondo i rumor in circolazione infatti, il calciatore avrebbe avuto una liaison top secret con una donna di nome Noemi Bocchi. Il rumor è stato presto smentito dallo stesso ex calciatore e da sua moglie, che hanno parlato di un “complotto mediatico” ai loro danni.

“Anche in in 20 anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero notizie su crisi e cose del genere. Perché? Ma perché con Totti lo scoop è assicurato.

Vuoi la ribalta? Totti è la risposta. Erano i primi giorni di guerra in Ucraina e i giornali parlavano di me e Francesco. Forse è stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto. Ma che cosa hai? Che sai? Vivete con noi? Però vale tutto, vale la mia parola contro la tua”, ha tuonato la showgirl.