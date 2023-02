Immerso nel clima del Festival di Sanremo 2023 con il suo Muschio Selvaggio, Fedez ha trovato anche il tempo per lanciare un appello a Tiziano Ferro. Il marito di Chiara Ferragni spera che il collega lo sblocchi su Instagram.

Fedez lancia un appello a Tiziano Ferro

La lite tra Fedez e Tiziano Ferro è cosa vecchia, ma sembra che il rapper stia ancora cercando il perdono del collega. In una Instagram Stories di Lazza, infatti, Federico Lucia ha lanciato un appello al cantante di Latina.

Il video di Fedez è virale

Fedez, con un tono di voce implorante, ha esclamato:

“Tiziano Ferro mi sblocchi da Instagram? Io ti voglio bene, giuro”.

Il video in cui Federico lancia un appello pubblico al collega di Latina è diventato virale in un lampo e ha riportato in auge il motivo della loro litigata.

Perché Tiziano Ferro ha bloccato Fedez su Instagram?

Anni fa, nella canzone Tutto il contrario, Fedez cantava:

“Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, Ora so che ha mangiato più würstel che crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi: ‘Ciao, sono Tiziano, non è che me lo ficchi?'”.

Questa strofa, tornata in auge parecchi anni dopo l’uscita del brano, ha fatto infuriare Ferro. Il blocco su Instagram è arrivato spontaneo.