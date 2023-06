Subito dopo il Festival di Sanremo Fedez e Luis Sal hanno litigato. Perché? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché Fedez e Luis Sal hanno litigato? Tutta la verità

Il rapper Fedez, con un video di 15 minuti, ha lanciato la puntata di “Mucchio Selvaggio“, spiegando come mai lui e l’influencer Luis Sal hanno litigato. Il marito di Chiara Ferragni ha spiegato anche il motivo per cui Sal non ci sarà più a “Mucchio Selvaggio“. Ma andiamo con ordine. Il litigio risale ai giorni successivi al Festival di Sanremo, che ha visto tra l’altro Chiara Ferragni in veste di co-conduttrice insieme ad Amadeus. Nel video Fedez rivela finalmente a tutti i suoi follower il motivo del litigio avvenuto con l’amico e collega Luis, anche se il rapper ammette che avrebbe preferito che fosse stato Sal a rivelare quello che è successo, sia per rispetto dei tre anni di lavoro insieme, sia per rispetto del pubblico. Fedez ha voluto fare lui chiarezza per via dei gossip e delle speculazioni che si sono create, “quando la verità è molto più semplice e meno tragica di quelle che si possa pensare”, dice nel video. Proseguendo Fedez racconta che il tutto risale alla trasferta di Sanremo di “Mucchio Selvaggio“, progetto voluto fortemente dal rapper e per il quale né lui né Luis sono stati pagati, ma che tutti i soldi sono stati spesi per la creazione del format. Luis all’inizio non era d’accordo ma poi ha accettato. Concluso il progetto c’è stata una discussione lavorativa tra i due, in cui Fedez ha fatto notare a Luis come, dal suo punto di vista, avesse avuto la sensazione di farsi carico di tutto e di non avere avuto un supporto da parte di Luis. Questa discussione, racconta ancora Fedez, ha portato i due colleghi a prendersi qualche settimana di pausa per capire cosa fare. Dopo qualche settimana Fedez dice che ha ricevuto un messaggio da parte di Sal che diceva “il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis, ho voglia di dedicarmi ad altri progetti, non voglio più farlo.“

Il litigio tra Fedez e Luis Sal: il futuro di “Mucchio Selvaggio”

Nel video Fedez inizialmente dice anche che avrebbe voluto dare prima la notizia che Sal non ci sarebbe più stato, ma a suo dire gli sarebbe stato impedito di dare spiegazioni in merito. Fedez ha aspettato tre puntate, poi ha deciso comunque di dire la verità perché la maggior parte dei commenti del podcast erano su Luis e sul perché non c’era.

Alla fine del video il rapper dice di essere dispiaciuto, di esserci rimasto male dopo aver ricevuto il messaggio di Luis, perché avevano fondato una società solo qualche settimana prima. Dice anche che a oggi Luis c’è ancora nella sigla perché il podcast è ancora anche suo e che spera che si trovi presto una soluzione. Per concludere Fedez aggiunge che “tramite il management Luis è sempre il benvenuto per fare delle puntate, questi microfoni sono aperti in caso avessi detto qualcosa che non corrisponde a verità o che necessita di più chiarezza.”