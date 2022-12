Al cuore, si sa, non si comanda. E lo sa più che bene Fedez, che nella sua ormai lunga storia con Chiara Ferragni si è sempre dimostrato innamoratissimo. Non a caso i due sono una delle coppie più seguite e apprezzate sui social, anche a fronte della loro fama antecedente all’unione e alla nascita dei due figli.

Chiara Ferragni: la serata romantica con Fedez

Parliamo di due vere potenze del web: da una parte Fedez, che recentemente ha terminato i lavori con l’ultima edizione di X Factor in qualità di immancabile giudice, che ha ben 14,5 milioni di followers e dall’altra Chiara Ferragni, per altro onnipresente tra il pubblico durante il talent show, con i suoi 28,2 milioni di followers (praticamente il doppio del marito).

Un vero esercito di fan che è fortemente appassionato alla vita coniugale, familiare e amorosa dei due. Pertanto, non stupisce il fatto che qualsivoglia momento romantico tra Fedez e Chiara Ferragni non solo sia molto seguita su Instagram e compagnia, ma susciti poi un certo chiacchiericcio tra il pubblico.

Non poteva di certo passare inosservata, quindi, la cena a lume di candela tra i due in quel della Galleria di Milano, nello specifico in un locale interamente riservato solo per loro due con una cena che portava la firma di Carlo Cracco.

Una cosa non poco, che sarebbe già più che sufficiente a soddisfare il bisogno di romanticismo di molti. Nulla da eccepire, poi, sulle decorazioni della sala: petali di rose e moltissime candele, che rendevano il tutto ancora più soffuso, intimo e prezioso per i due.

Ma proprio parlando di cose “preziose”, la sorpresa non è certo finita qui e a distanza di tempo nella mente dei fan è ancora impressa chiaramente l’entità del regalo ricevuto da Chiara Ferragni in quell’occasione…

Fedez: cosa ha regalato a Chiara Ferragni e quanto ha speso

Il rapper, cantante e personaggio televisivo Fedez ha scelto di fare, infatti, le cose piuttosto in grande. Si potrebbe dire che tutto l’allestimento del locale, più le deliziose pietanze dello chef Carlo Cracco potevano essere ingredienti sufficienti per una serata più che perfetta e che costituivano già di per sé un regalo fuori dal comune. Pensate che era presente sul posto anche un suonatore di violino, tanto per gradire anche un intrattenimento musicale di un certo livello!

Invece Fedez ha voluto fare decisamente di più, optando per un gioiello. E non un gioiello qualsiasi. Parliamo infatti di un bracciale firmato Cartier, realizzato in oro bianco 18 carati, con smeraldo, onice e diamanti a 10,81 carati… tanto per gradire, insomma. Un presente non da poco quello ricevuto da Chiara Ferragni e spesso sfoggiato in occasioni di lusso. Perché il regalo ha un costo da capogiro: parliamo di un bracciale del valore di 300 mila euro. O, per la precisione, 318 mila euro, come si legge nella descrizione del prodotto.

Resta un dubbio, in realtà, sul prezzo effettivo del bracciale. Difatti Cartier ne ha realizzata anche un’altra versione, addirittura più cara, realizzata sempre in oro bianco 18 carati, con smeraldo, onice e diamanti a 10.81 carati, ma con l’aggiunta – immancabile – del zaffiro, il che comporta l’aumento di prezzo. In questo caso, però, non è dato sapere di che cifra si tratti: il costo effettivo non è noto, ma immaginiamo sempre qualcosa di vertiginoso considerato che deve superare i 318 mila euro!

Ora la domanda sorge spontanea: cosa regalerà Fedez a Chiara Ferragni per questo imminente Natale?