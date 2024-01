Clamorosa gaffe per la conduttrice televisiva Elisa Isoardi, per colpa di un errore in fase di montaggio. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa è successo.

Elisa Isoardi, gaffe in tv: “La mia vagina ha il sapore di Pepsi”

Nel corso dell’ultima puntata del programma televisivo “Linea Verde Life”, la conduttrice Elisa Isoardi è stata protagonista di una clamorosa gaffe, di cui però non poteva essere a conoscenza. Vediamo insieme cosa è successo. In apertura di puntata, prima che l’ex compagna di Matteo Salvini entrasse in studio, è partita la musica di sottofondo, ovvero il brano “Cola” di Lana del Ray. Solo che la puntata è stata introdotta con queste parole in sottofondo: “My pussy tastes like Pepsi Cola”, ovvero “La mia vagina ha il sapore di Pepsi“. Subito dopo ecco che la conduttrice entra in studio, ignara di quanto accaduto, e inizia subito a introdurre l’argomento del giorno, andando a presentare un parco nei pressi di Lucca, in Toscana. In pratica si è trattato si un errore in fase di montaggio, tra l’altro, la puntata è andata in onda a ora di pranzo, insomma un orario non proprio consono per mandare in onda determinate canzoni. Probabilmente chi si è occupato del montaggio non conosce bene l’inglese e evidentemente non ha capito il significato del testo che ha mandato in onda. Chi invece si è accorto subito della gaffe è stato il pubblico di “Linea Verde Life“, tanto che il tutto è diventato in breve virale sul web.

Linea Verde Life: la clamorosa gaffe al montaggio

Come abbiamo appena visto, la conduttrice televisiva Elisa Isoardi è stata suo malgrado protagonista di una clamorosa gaffe dovuta a un errore in fase di montaggio, mentre faceva il suo ingresso in studio per iniziare la conduzione del programma tv “Linea Verde Life“. La gaffe in questione è divenuta subito virale, tanto che addirittura il giornalista Tancredi Palmeri a voluto ripubblicare l’accaduto su X. Ovviamente non sono mancati i commenti da parte degli utenti: “Poteva passare anche tengo una minc**a tanta di Frank Zappa”. Tanto il livello di conoscenza medio dell’inglese è sotto zero”, “Siamo avanti mille anni, si vede la culla della civiltà, a guardare bene”, “Qualcosa di veramente straordinario che non tutti conoscono, dice”, “Dai, non è vero, muoio dal ridere.” Insomma questa gaffe ha fatto davvero il giro del web, per il momento la conduttrice Elisa Isoardi non ha voluto fare commenti a riguardo. Le ultime storie pubblicate dall’ex fidanzata di Matteo Salvini sul proprio profilo di Instagram riguardano sì il il programma televisivo “Linea Verde Life”, ma non fanno alcun riferimento a quanto accaduto nella puntata del 13 gennaio scorso. A quanto pare una delle prossime puntate si girerà a Bressanone, questa volta si spera che chi si occupa del montaggio faccia un pò più attenzione alle canzoni di sottofondo, al fine di evitare un’altra gaffe come questa.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chiara Ferragni, nuove accuse: i suoi follower sono falsi?

Francesco Moser, chi è la nuova compagna dell’ex ciclista