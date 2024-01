Non c’è pace per Chiara Ferragni. Da giorni non si fa altro che parlare di lei. Dopo le accuse di falsa beneficienza, l’imprenditrice digitale è stata travolta da un’ondata di critiche, diventando il centro dell’attenzione mediatica. Ed ora, è emersa un’altra notizia scioccante: i suoi follower sarebbero falsi.

Chiara Ferragni, tra falsa beneficienza e follower falsi: una reputazione compromessa

Chiara Ferragni non sta certo passando un buon periodo. Dopo lo scandolo del pandoro Balocco, trasformatosi in breve tempo da un semplice “errore di comunicazione” ad “un’indagine per truffa“, il lavoro dell’imprenditrice digitale è finito sotto la lente di ingrandimento ed ogni sua mossa è scrutata fino in fondo dagli utenti del web. Secondo gli esperti, l’impero dell’influencer si sta sgretolando: tra brand che decidono di non collaborare più con lei e follower falsi, la sua reputazione è sempre più compromessa.

Chiara Ferragni, i suoi follower sono falsi: quanti sono? I dati

Ad aver lanciato l’indiscrezione è Inbeat.co, un sito che si rivolge alle aziende in cerca di creator, che consente di identificare i follower sospetti. L’obiettivo è quello di rispondere alla domanda per eccellenza, che si pongono le aziende in cerca di influencer, ovvero: quanti follower sono reali? . Analizzando il profilo di Chiara Ferragni, sembrerebbe che su un totale di ben 29 milioni di follower, solo 17,7 milioni sarebbero utenti reali, mentre 11,9 milioni risulterebbero utenti inattivi o addirittura falsi. Secondo le ricerche effettuate dal sito, anche il tasso di coinvolgimento sui profili social dell’imprenditrice digitale non è dei migliori: infatti solo l’1,58% dei suoi follower interagirebbe attivamente e costantemente con i suoi contenuti, commentando, mettendo un like o condividendo e salvando post e storie (solo mezzo milione di seguaci). Inbeat.co ha poi allargato la ricerca agli altri componenti della famiglia Ferragnez: Fedez non avrebbe profili inattivi tra i suoi 14,8 milioni di follower. Valentina Ferragni, invece, avrebbe 782.000 inattivi su un totale di 4,6 milioni di follower. E’ importante specificare che non esiste attualmente un metodo sicuro per verificare se un account abbia effettivamente acquistato follower o abbia follower falsi. Pertanto, non possiamo affermare con certezza l’autenticità di tali ricerche. Dunque, non ci resta che aspettare per scoprirne di più!

