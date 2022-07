David Warner, attore britannico famoso in tutto il mondo, è morto all’età di 80 anni. Il suo decesso è dovuto ad un brutto cancro, contro cui combatteva da tempo. A rendere pubblica la triste notizia è stata la famiglia.

David Warner è morto

Lutto nel mondo del cinema: l’attore David Warner è morto. La famiglia ha annunciato la sua scomparsa alla Bbc, specificando che il decesso è avvenuto a causa di un brutto tumore. L’interprete era ricoverato presso la casa di cura Denville Hall, una struttura sanitaria privata destinata agli operatori dello spettacolo che vivono nei dintorni di Londra. David è morto domenica 24 luglio per colpa di complicazioni legate al cancro.

La carriera di David Warner

Classe 1941, David Warner è nato a Manchester da una famiglia di origini russo-ebraiche. Dopo aver studiato alla Royal Academic of Dramatic Art di Londra, nel 1962 ha debuttato in teatro con Sogno di una notte di mezza estate. L’anno seguente è entrato a far parte della Royal Shakespeare Company e la sua carriera ha preso il via.

I film di David Warner

Tra i film più famosi che hanno visto David Warner sul set si ricordano: Star Trek VI – Rotta verso l’ignoto, Cane di paglia, Morgan matto da legare, Tron, Titanic, Tom Jones, La ballata di Cable Hogue, Colpo da 500 milioni alla National Bank, Providence, L’uomo venuto dall’impossibile, Il presagio, Il ritorno di Mary Poppins, Marco Polo e Il commissario Wallander.