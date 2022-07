Lutto nel mondo del cinema: Paul Sorvino è morto all’età di 83 anni. L’attore italo-americano, conosciuto in tutto il pianeta per aver vestito i panni del boss Paulie di Brooklyn in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, è deceduto per cause naturali.

Paul Sorvino è morto

L’attore italo-americano Paul Sorvino è morto all’età di 83 anni. A rendere pubblica la triste notizia è stata la terza moglie Dee Dee, che ha rivelato che il consorte è deceduto per cause naturali. Conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato il boss Paulie di Brooklyn in “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese, oltre alla coniuge lascia tre figli. Due di loro, Mira e Michael, hanno seguito le sue orme e sono attori.

Paul Sorvino è morto: l’annuncio della moglie

Dee Dee, terza moglie di Paul Sorvino, ha annunciato:

“I nostri cuori sono spezzati, non ci sarà mai un altro Paul Sorvino, è stato l’amore della mia vita e uno dei più grandi artisti che abbia mai abbellito lo schermo e il palcoscenico”.

L’interprete, anche se aveva il diabete, è morto per cause naturali.

La carriera di Paul Sorvino

Nel corso della sua lunga carriera, Paul Sorvino ha lavorato in più di 160 titoli, tra cinema e tv. I genitori, il padre di Napoli e la madre di Campobasso, si erano trasferiti a New York ed è qui che è nato l’attore. Tra i film e serie tv che l’hanno visto sul set si ricordano: Reds e Dick Tracy, The Rocketeer, Romeo + Juliet, Law & Order, Strade di San Francisco, Godfather of Harlem, Streghe da Nord, Carnera – The Walking Mountain, L’onore e il rispetto e Doc West.