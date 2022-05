Lutto nel mondo del cinema: l’attore Jamie Barlett è morto all’età di 55 anni. Le cause del decesso dell’artista britannico non sono state rivelate.

Lutto nel cinema, morto l’attore Jamie Bartlett: aveva 55 anni

L’attore Jamie Bartlett è morto all’età di 55 anni: l’artista era famoso soprattutto per aver dato il volto ai personaggi di David Genaro in Rhythm City e di Mike O’Reilly in Isidingo.

Il ruolo che ha riscosso maggiore successo al cinema, tuttavia, è stato quello di James Gregory in Mandela – La lunga strada verso la libertà nel quale ha recitato insieme a Idris Elba.

Nel mondo dello spettacolo, Bartlett ha esordito con il film sequel d’azione distribuito al cinema American Ninja 2 del 1987, per poi apparire anche in American Ninja 5 del 2003.

Tra il 2016 e il 2017, è stato giudice del reality show South Africa’s Got Talent.

Nel corso della sua carriera, inoltre, ha recitato spesso anche a teatro.

Dopo aver appreso la notizia del decesso, colleghi e fan dell’attore lo hanno descritto come un “vero eroe artistico” e hanno voluto raccontare come la sua “energia riempisse i luoghi da lui frequentati”.

Al momento, le cause del decesso dell’artista 55enne non sono state rivelate. La notizia della scomparsa, invece, è stata confermata all’ENCA del Sud Africa da un parente dell’attore.

Messaggi di cordoglio sui social

L’improvvisa scomparsa di Jamie Bartlett è stata commentata sui social. Molti colleghi e fan dell’attore britannico con origini sudafricane da parte di madre, infatti, hanno postato messaggi di cordoglio su Twitter come “Riposa in pace, re. Sarai sempre il mio attore preferito”, “Era davvero una leggenda”.

Non appena ha appreso che Jamie Barlett fosse morto, inoltre, l’attore Thomas Gumede, che ha lavorato con il 55enne sul set di Mandela, ha scritto: “Riposa in pace leggenda, addio Jamie Bartlett! Un vero eroe artistico. Andato troppo presto, ma grazie per averci dato così tanto”.

L’attrice e direttrice del casting Nolwazi Shange-Ngubeni, invece, ha dichiarato: “La notizia della morte di Jamie Bartlett è strana per me. Parlare di lui al passato è strano. Riposa con gli angeli Jay. Ama Nolz”.