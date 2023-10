Ma che cosa ci farà mai Sonia Bruganelli con la figlia di Belen Rodriguez, la piccola Luna Marì? Se anche voi siete curiose di saperlo, allora questo è sicuramente l’articolo giusto per voi. Scopriamo quindi, insieme, qual è il motivo per il quale l’ex signora Bonolis tiene con sé la piccola Rodriguez-Spinalbese.

Sonia Bruganelli, che ci fa con la figlia di Belen Rodriguez?

Cosa c’entra Sonia Bruganelli con la seconda figlia di Belen Rodriguez? La dolce Luna Mari è stata immortalata dalle storie di suo padre Antonino Spinalbese, in compagnia della ex moglie di Paolo Bonolis. Ma cosa sta succedendo?

Per prima cosa, cerchiamo di fare chiarezza: Sonia Bruganelli ha incontrato Antonino Spinalbese per motivi professionali.

L’ex moglie di Paolo Bonolis ha approfittato dell’occasione per far tagliare i capelli a suo figlio Davide. Quando l’imprenditrice lo ha chiamato, l’ex di Belen ha subito risposto, portandosi dietro anche la sua figlia Luna.

Si sa, i figli di Belen hanno trascorso molto tempo con i loro padri: Santiago con papà Stefano e Luna Mari con papà Antonino.

La showgirl argentina sta affrontando un periodo difficile e si sta concentrando sulla sua guarigione. Nel frattempo, ha anche deciso di cambiare casa!

Nella sua parte di padre modello, Antonino Spinalbese aveva portato con sé Luna Mari mentre si occupava della cura dei capelli del figlio di Sonia Bruganelli.

La bambina è stata intrattenuta dalla mamma con dei giochi. Il momento è stato poi documentato dal parrucchiere nei suoi contenuti.

Che attività svolge Sonia Bruganelli insieme a la figlia di Belen?

Un’insolita amicizia lega Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese : all’inizio della partecipazione di lui al GF Vip 7, la moglie di Paolo Bonolis non sembrava supportarlo, ma al termine del reality i due hanno trovato un’insolita intesa. Da allora frequentano progetti lavorativi insieme, tanto che alcuni hanno ipotizzato la presenza di un possibile flirt tra di loro.

La situazione attuale è molto differente: Antonino e Sonia si incontrano solo per questioni legate al lavoro, tuttavia, la loro amicizia sembra aver coinvolto ora anche i loro figli. Davide Bonolis ha avuto la possibilità di farsi tagliare i capelli dall’ex fidanzato di Belen Rodriguez, mentre sua madre intratteneva la piccola Luna Mari.

In questi giorni in cui lavorare da casa è diventata la norma, l’imprenditrice contemporanea si è trovata a ricoprire una nuova posizione: quella di baby-sitter. Inoltre, questo ruolo estende oltre i propri figli, alla gestione della produttività, delle comunicazioni con i collaboratori e della creazione di una cultura lavorativa.

Sonia Bruganelli e suo figlio Davide Bonolis hanno fatto una breve visita a Milano per ragioni lavorative; la donna qui è solita incontrare amici e colleghi, tra cui Antonino Spinalbese. Il giovane è passato per la capitale lombarda e lo stesso Spinalbese gli ha tagliato i capelli: come sappiamo, egli è un giocatore che milita nella squadra della Triestina.

Un momento fugace è stato sufficiente per far sostare Sonia Bruganelli, Davide Bonolis e Antonino Spinalbese in un unico luogo, giusto per il tempo di un restyling. Accanto a loro c’era anche la seconda figlia di Belen Rodriguez, che ha passato tutto il tempo a giocare con l’ex consorte del celebre presentatore di Ciao Darwin.

A voi piace questa insolita coppia?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Can Yaman lancia il cellulare di un fan: cosa è successo?

Angelica Baraldi, chi è la concorrente del Grande Fratello: età, fidanzato, padre e mamma