Can Yaman ha completamente perso le staffe e ha lanciato il cellulare di un fan. È subito scattata la polemica, ma l’attore turco ha voluto chiarire quello che è accaduto con una storia su Instagram, per spiegare il suo punto di vista.

Can Yaman perde le staffe e lancia il cellulare di un fan: cosa è successo?

Can Yaman non è più disposto a tollerare comportamenti invadenti e inopportuni da parte dei suoi fan. Questo è ormai risaputo da tempo, dopo alcune altre accuse che ha ricevuto, in cui è spesso passato per un uomo irascibile e con poca pazienza. Più di una volta l’attore turco ha fatto presente pubblicamente di non riuscire a tollerare ancora altri atteggiamenti invadenti da parte dei fan, parlando durante le interviste e anche scrivendolo sul suo profilo social. In queste ore, però, si è verificato un altro episodio che ha messo a dura prova la sua pazienza. Sui social ha iniziato a circolare un video che lo vede come protagonista, in un momento di rabbia e di perdita della pazienza. L’attore è reduce dalla polemica per la presunta aggressione verbale di una negoziante durante le riprese della fiction Viola come il mare, e ora è di nuovo coinvolto in un episodio decisamente molto spiacevole. Nel breve video si vede l’attore a bordo di un’auto. Sporgendo il braccio dal finestrino, Can Yaman ha afferrato il cellulare di una persona che lo stava riprendendo e lo ha scaraventato per terra. Dopo quello che è accaduto lo stesso attore è intervenuto su Instagram con un lungo sfogo in cui ha dato la sua versione dei fatti.

Can Yaman ha spiegato il motivo del suo gesto

Can Yaman ha pubblicato un lungo sfogo nelle sue storie Instagram, per spiegare ai suoi fan la sua versione dei fatti. L’attore turco ha sottolineato che la persona in questione si sarebbe comportata in modo molto arrogante e prepotente, scatenando la sua reazione. “I miei fan non sono così. Quella persona è stata molto maleducata sin dal primo momento, non ha mai chiesto una foto, tantomeno ha salutato. Ha iniziato non facendo salire Roberto nonostante gli avesse chiesto di spostarsi, rispondendo in maniera prepotente e minacciosa più volte, con frasi del tipo: ‘Rilassati, stai calmo, non ti farebbe bene…’ senza muoversi e continuando a dare fastidio puntandoci il flash negli occhi” ha scritto Can Yaman, aggiungendo che ha continuato a riprenderlo ad un centimetro di distanza. “Quello non è un fan, io riesco a capire chi è un fan e chi no. Non sono stato e mai sarò maleducato con un fan vero, che mi rispetta e soprattutto che non mi molesta. Non ho mai negato una foto o un abbraccio, e mai ho avuto bisogno di reagire se non davanti a così tanta maleducazione. Lo so che piace l’idea che noi siamo matti e sempre in mezzo agli scandali, ma la verità è che siamo solo costantemente provocati. Finché ci sarà maleducazione, dirò la mia e reagirò piuttosto che tacere e starmene buono. Anche perché se sto buono non avete più niente da scrivere” ha aggiunto l’attore.

