In questi giorni c’è grande apprensione per le condizioni di salute di Fedez. Chiara Ferragni ha rilasciato una dichiarazione ai giornalisti presenti fuori dall’ospedale in cui è ricoverato il marito.

Come sta Fedez? Chiara Ferragni ringrazia tutti i loro fan

I Ferragnez stanno affrontando un nuovo momento difficile della loro vita, e hanno bisogno di pensare alla loro privacy. Difficile accettarlo per tutti coloro che li seguono, così abituati ad avere tutte le informazioni possibili su ogni momento della vita privata dei loro beniamini. Questo, però, è un momento davvero delicato per la famiglia e gli amici del rapper ed è importante riuscire a mantenere un po’ di riservatezza. Fedez è ormai ricoverato da una settimana a causa di due ulcere che lo hanno costretto a due interventi chirurgici e diverse trasfusioni. Sono stati giorni di grande apprensione e di silenzi social, in cui le uniche notizie trapelate sulle sue condizioni erano quelle dei medici. A distanza di qualche giorno, però, la moglie di Fedez, Chiara Ferragni, ha voluto tornare sui social network per ringraziare i loro fan per i tantissimi messaggi di affetto ricevuti. La coppia è da sempre particolarmente attiva sui social network, per questo i fan hanno trovato strano e preoccupante che non fossero più state date notizie sulle condizioni di salute di Fedez. La loro preoccupazione è cresciuta, ma a quanto pare il rapper inizierebbe a stare meglio. I ringraziamenti di Chiara Ferragni sono per tutti coloro che in questa settimana hanno speso il loro tempo mandando messaggi di affetto e speranza a Fedez e alla sua famiglia, che non lo ha lasciato neanche per un istante.

Come sta Fedez? Chiara Ferragni fuori dall’ospedale: “Lasciatemi in pace”

Dopo tutti questi giorni di silenzio, interrotti improvvisamente dai ringraziamenti pubblicati da Chiara Ferragni, l’influencer ha rilasciato pochissime battute ad alcuni giornalisti presenti fuori dall’ospedale in cui è ricoverato Fedez. “Come sta Fedez? Meglio, ma ora lasciatemi in pace” ha affermato Chiara Ferragni, anche se non è ancora ben chiaro se abbia detto “lasciatemi in pace” oppure “lasciatemi andare”. Qualsiasi siano state le sue parole sono più che comprensibili vista la grande tensione che sta vivendo in questi giorni. Il cantante sembra finalmente iniziare a stare meglio e Chiara Ferragni ha deciso anche di portare in ospedale il piccolo Leone, che è andato a trovare il suo papà per la prima volta, al Fatebenefratelli. In ospedale sempre presenti anche i genitori del rapper, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi. Le notizie al momento sembrano abbastanza positive, perché Chiara Ferragni ha confermato che il rapper inizia a stare meglio. Per il momento non si parla ancora di dimissioni. Vista l’improvvisa ricaduta avuta qualche giorno fa, i medici vogliono essere scrupolosi e assicurarsi che il cantante stia realmente bene e che possa essere davvero pronto per tornare a casa e alla sua quotidianità.



