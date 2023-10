Come fare per riconoscere se un capo firmato di seconda mano è vero o falso? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come riconoscere se un capo firmato di seconda mano è vero o falso

Comprare abiti di seconda mano è una moda che sta prendendo sempre più piede. Ma se si decide di comprare un capo firmato di seconda mano, come si fa a capire se quel capo è davvero di marca oppure è un falso? Una delle principali piattaforme online per il ‘second hand’, Vinted, ha da poco introdotto un servizio di verifica sugli articoli. Si tratta di un servizio facoltativo che è gratuito per il venditore e a un prezzo accessibile per chi invece acquista. A controllare i vari articoli c’è un team competente che ha proprio lo scopo di contrastare la contraffazione e garantire quindi l’originalità dell’articolo scelto. Ma, come funziona questo servizio? Vediamolo insieme. Nel momento in cui abbiamo scelto il capo o l’accessorio che desideriamo comprare, in automatico appare un badge a forma di diamante e in quel momento si può scegliere se usufruire o meno del servizio, perché appunto è facoltativo. Il costo di questo servizio aggiuntivo è di 10 euro, cifra che include anche la spedizione del prodotto al centro verifica, dove un gruppo di esperti di Vinted controllerà se l’articolo in questione è originale oppure no. Queste le parole di Adam Jay, Ceo di Vinted marketplace: “siamo consapevoli che l’autenticità e l’affidabilità sono fondamentali nel mondo dello shopping di seconda mano online e crediamo che debbano essere accessibili a tutti. Vediamo questo nuovo servizio come un significativo passo avanti nella nostra ambizione di fornire alla nostra community la massima fiducia nella nostra piattaforma.” Il servizio per il momento è attivo nel nostro Paese e in Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi e riguarda tutti gli articoli nella categoria moda, scarpe, borse, gioielli, accessori e orologi per adulti dal valore superiore ai 100 euro.

Il boom del mercato di seconda mano

Il mercato della seconda mano sta vivendo davvero un boom incredibile. Nel 2022, secondo i dati di GlobalData, ha raggiunto il valore di ben 177 miliardi, destinato ad aumentare ogni anno. Vinted è sicuramente l’app più usata per vendere e fare acquisti di seconda mano. Tutto quello che si deve fare è scaricare l’app sul proprio smartphone, registrarsi alla piattaforma e iniziare a vendere o a cercare quello che ci serve. Vestiti, scarpe, cappelli, giacche, borse, accessori, la scelta è davvero ampia e, con la novità di poter usufruire del servizio di controllo autenticità di un capo firmato, tutti gli acquirenti possono fare i propri acquisti con maggior tranquillità, senza quindi la paura di acquistare un capo falso. Se non avete ancora scaricato l’app di Vinted, cosa state aspettando a farlo? Dare una seconda possibilità anche ai vestiti e agli accessori è una scelta etica, che fa bene a noi ma anche all’ambiente.

