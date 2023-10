Bershka: come prenotare un camerino dal proprio smartphone

Scopriamo insieme come prenotare un camerino da Bershka. Il negozio ha deciso di presentare dei camerini interattivi, usando la tecnologia per offrire qualcosa in più ai propri clienti, come la possibilità di prenotare in anticipo.

Come prenotare un camerino da Bershka direttamente dal tuo smartphone

La tecnologia sta facendo dei passi da gigante e in alcune occasioni riesce anche ad agevolare le cose alle persone, rendendole più semplici, immediate e facendo risparmiare tempo. Per esempio, finalmente si potrà dire addio alle lunghe attese fuori dal camerino per provare qualche abito, grazie all’idea di Bershka. Il brand un po’ di tempo fa ha presentato il restyling dello store milanese in corso Vittorio Emanuele II e tra le varie innovazioni non è passata inosservata la Fitting Lounge, pensata in modo particolare per la Generazione Z, molto attiva nell’ambito dei social media. Sono presenti dei camerini collettivi in cui i clienti possono provare i capi scelti in gruppo, fino ad un massimo di quattro persone, all’interno di quattro stanze diverse, prenotando in anticipo tramite mail. L’ambiente è molto interattivo ed è basato sulla condivisione dell’esperienza di acquisto sui social network, in modo che il brand possa ricevere pubblicità costante. I camerini sono dotati di un sistema di riconoscimento dei capi che sfrutta la tecnologia Rfid. Con un semplice tocco sul touch screen, inoltre, le persone potranno richiedere altre taglie o consigli di stile, andando anche a scoprire diverse ispirazioni di outfit consigliate dal negozio.

Bershka, il negozio con i camerini interattivi: prenotazioni e consigli

Nei Digital Fitting Room i clienti possono provare le ultime tendenze della moda digitale tramite la realtà aumentata e generare dei contenuti da condividere sui loro profili social. I design dei nuovi filtri sono stati creati dal marchio di Inditex attraverso la realtà aumentata di Snapchat e sviluppati da Dressx. La zona dei camerini Fast Fitting al secondo piano consente il riconoscimento dei capi che rileva il numero di indumenti quando si entra e si esce dall’area, offrendo ai clienti una maggior autonomia nella loro scelta degli acquisti. Il maxi store composto da tre piani, per una superficie di 1.872 metri quadrati, il concept e il progetto di ristrutturazione sono dello studio di architettura Oma. La progettazione si basa sulla velocità. Gli spazi sono progettati tenendo conto delle varie velocità di esperienza, dalla più lenta alla più veloce. Per questo ci sono le casse tradizionali ma anche il fast checout, così come il punto click & collect e un sistema di restituzione degli ordini che consente ai clienti di restituire gli acquisti in modo autonomo. Bershka ha voluto puntare tutto sulla tecnologia, in modo da regalare ai suoi clienti un’esperienza diversa, più intensa e più personale, da fare da soli o in compagnia di altre persone, ricordando di rimanere sempre connessi ai social network. Basterà mandare una mail per riuscire a prenotare il proprio posto in questi camerini interattivi, assolutamente innovativi e già molto apprezzati.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: