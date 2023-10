Come pulire gli orecchini di Tiffany in argento? 5 trucchetti per farli tornare come nuovi

Come pulire gli orecchini di Tiffany in argento? Scopriamo 5 trucchetti per farli tornare come nuovi.

Hai acquistato o ti sono stati regalati dei bellissimi orecchini del marchio Tiffany in argento? Dopo averli indossati, per conservarli al meglio dovrai pulirli. Ecco come pulire gli orecchini in argento con 5 trucchetti.

Come pulire gli orecchini di Tiffany in argento? 5 trucchetti

L’argento è un metallo tenero, bianco e lucido che per le sue caratteristiche attira l’attenzione di moltissime donne. Desiderato come materiale per i regali da destinare al genere femminile, l’argento ha solo un pecca: si annerisce. Per questo è importante sapere come pulire gli orecchini in argento, tra i quali marchi più desiderati c’è Tiffany. Ecco 5 trucchetti per pulire al meglio questo accessorio lussuoso.

Applica una piccola quantità di liquido per gioielli in argento Tiffany su un panno morbido;

Strofina delicatamente l’argento più volte con il panno;

Sciacqua bene l’argento in acqua tiepida;

Asciuga tamponando e lucida l’argento con il pannetto lucidante o con guanti lucidanti. In questo modo si elimina l’ossidazione e l’argento tornerà lucente;

Evita l’esposizione ai detersivi per uso domestico, alla candeggina e ad altre sostanze chimiche aggressive. Per sicurezza si consiglia di riporre i gioielli in argento nell’apposito sacchetto.

L’argento, anche se di elevata qualità come quello Tiffany, a contatto con la pelle e con l’aria tende ad ossidarsi e a ingiallire. La stessa maison Tiffany consiglia al momento dell’acquisto di lavare gli orecchini in argento in una soluzione di acqua tiepida e detergente molto delicato in modo tale da mantenerlo pulito e lucido senza aggredirne la superficie.

Un’ottima soluzione potrebbe essere anche quella di lavarli tutte le volte che si tolgono, in modo tale da eliminare i residui dello zolfo presente nell’aria che contribuisce al suo ingiallimento. In alternativa si può utilizzare il rimedio del dentifricio, purché bianco, con cui strofinare il gioiello in argento Tiffany prima di immergerlo nell’acqua bollente.

Come pulire gli orecchini Tiffany in argento? Rimedi

Il vostro regalo tanto atteso del marchio Tiffany è finalmente arrivato: avete ricevuto in dono dei preziosi orecchini in argento, e ora come preservarli dall’ingiallimento? Come abbiamo visto, un ottimo trucchetto è usare un panno. In realtà esistono diversi metodi per pulire l’argento, ma uno dei più efficaci è il panno lucidante, così che gli orecchini saranno come nuovi.

Leggermente abrasivo ma non tanto da rovinare la superficie, è in grado di rimuovere dall’argento i primi segni di ingiallimento ed ossidazione, ed è particolarmente indicato per la lucidatura degli oggetti cesellati o incisi che vanno trattati con un prodotto che va risciacquato. Arricchito di brillantante, è perfetto per ritocchi veloci o per un finish ultra lucido.

Se invece sei alla ricerca di rimedi fai da te a casa per pulire gli orecchini Tiffany in argento ce ne sono diversi, e tutti molto efficaci: l’argento si può pulire strofinando direttamente sulla sua superficie il bicarbonato di sodio oppure una sorta di pasta ottenuta mescolando bicarbonato e limone.

Un altro modo per pulirlo al meglio consiste nell’immergere l’argento nell’acqua di cottura delle patate in cui abbiamo versato un cucchiaio di aceto.

Se vogliamo ricorrere ad un metodo ancora più antico ma altrettanto efficace possiamo utilizzare un vecchio spazzolino da denti ed un dentifricio a pasta bianca, particolarmente indicato per la pulizia degli oggetti molto piccoli e dei gioielli. Ed ecco che anche i tuoi preziosi orecchini Tiffany in argento saranno come nuovi.

Gli esperti sottolineano inoltre due consigli per evitare, ritardare e limitare l’ossidazione dell’argento Tiffany. Il primo è quello di separare i gioielli quando si ripongono e di non farli finire a contatto tra loro, soprattutto se in materiali diversi.

Si possono tenere ognuno nella propria scatola o, in alternativa, separare con della carta velina. Il secondo è limitare l’uso di creme e profumi sulla pelle nelle zone in cui si indossano i gioielli, che potrebbero essere rovinati dalle composizioni più o meno chimiche di questi prodotti.