Come lavare le Converse bianche di tela in lavatrice: la guida per farle durare di più

Scopriamo come fare per lavare le Converse bianche di tela in lavatrice al fine di farle durare di più.

Avete un paio di converse bianche in tela e volete lavarle per farle tornare bianche come quando le avete comprate? Bene, all’interno di questo articolo vedremo proprio come fare per lavare questo tipo di scarpa al fine di farla durare di più.

Come lavare le Converse bianche di tela in lavatrice

Le Converse sono una delle scarpe più amate in assoluto, sono state introdotte nel mercato mondiale nel corso degli anni Ottanta e oggi sono tra le scarpe più vendute al mondo, soprattutto per via della loro comodità e versatilità. Oggi ci concentreremo sulle Converse bianche di tela che sono anche quelle che si sporcano più facilmente. Se infatti appena comprate sono bellissime, dopo averle indossate un pò di volte la tela bianca inizia ad assumere una antiestetica sfumatura marroncina, a causa che si accumula sopra e ai lati della scarpa. Adesso vedremo insieme come fare per lavare le Converse bianche di tela in lavatrice.

Come lavare le converse bianche di tela in lavatrice: la guida per fare durare di più

Come detto in precedenza, le Converse bianche di tela hanno purtroppo lo svantaggio che, essendo appunto di colore bianco, lo sporco si vede molto di più rispetto a quelle colorate, e farle tornare bianche non è semplicissimo. Adesso vedremo insieme come fare per lavare le Converse bianche di tela in lavatrice al fine di fare durare di più:

La lavatrice deve essere vuota o solo con capi bianchi e deve essere impostata a 60 gradi .

. Utilizzare del detersivo normale o del sapone per lavatrice. Non usare la candeggina o dei detersivi sbiancanti, poiché potrebbero ingiallire subito le scarpe e diventare ruvide.

o del sapone per lavatrice. Non usare la candeggina o dei detersivi sbiancanti, poiché potrebbero ingiallire subito le scarpe e diventare ruvide. Al fine di evitare che le scarpe urtino il cestello in maniera troppo violenta durante il lavaggio è consigliabile avvolgerle in una rete o in un sacchetto per il bucato prima di metterle nella lavatrice.

per il bucato prima di metterle nella lavatrice. Farle asciugare all’aria aperta , possibilmente in un posto caldo, soleggiato e asciutto.

, possibilmente in un posto caldo, soleggiato e asciutto. Non utilizzare l’asciugatrice poiché farà perdere alla scarpa la sua forma.

Altri metodi per pulire le Converse bianche di tela

Oltre alla lavatrice è possibile pulire le Converse bianche di tela anche in altri modi, come per esempio usando il bicarbonato di sodio e l’aceto. Ecco come fare:

Rimuovere i lacci delle Converse : in questo modo sarà più semplice riuscire a pulire al meglio le proprie scarpe. I lacci si possono lavare separatamente.

: in questo modo sarà più semplice riuscire a pulire al meglio le proprie scarpe. I lacci si possono lavare separatamente. Sciacquare le Converse sotto l’acqua corrente: bisogna poi immergere le Converse in acqua rigorosamente fredda, l’acqua calda potrebbe fissare ulteriormente le macchie o rovinare la tela bianca.

bisogna poi immergere le Converse in acqua rigorosamente fredda, l’acqua calda potrebbe fissare ulteriormente le macchie o rovinare la tela bianca. Mescolare bicarbonato di sodio e aceto : unire in una scodella il bicarbonato e l’aceto in modo di formare una pasta diluita e schiumosa. Importante che il composto sia due terzi di bicarbonato e un terzo di aceto.

: unire in una scodella il bicarbonato e l’aceto in modo di formare una pasta diluita e schiumosa. Importante che il composto sia due terzi di bicarbonato e un terzo di aceto. Strofina le Converse con la pasta: con uno spazzolino strofinare le scarpe con il composto e, una volta finito, sciacquare in acqua fredda. Infine lasciare asciugare le Converse all’ombra.

Se dovete solamente pulire i segni delle rigature, potete utilizzare una spugna imbevuta di saponetta. Strofinare facendo dei movimenti decisi e circolari. In alternativa si può usare l’acetone per le unghie.