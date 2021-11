Nonostante il grigio sia considerato tra i colori passe partout, se si tratta puramente di gusti, può essere anche divisivo. C’è infatti chi, soprattutto in inverno, lo evita a favore di colori più accesi che contrastano con le giornate spesso un po’ cupe di questa stagione.

C’è chi, invece, non può farne a meno e per oogni capo nel proprio guardaroba, ne ha almeno uno di questo colore.

Ma come abbinare il grigio senza risultare banali o, peggio ancora, sbagliare? Per rispondere a questa domanda abbiamo raccolto alcuni consigli di stile.

Come abbinare il grigio

Come dicevamo, il grigio è considerato un colore passe partout e forse anche per questo motivo viene spesso accostato ad un altro colore che appartiene alla stessa categoria, ovvero il nero, con il risultato di outfit sempre uguali, privi di fantasia e personalità, cupi e anche un po’ troppo seriosi.

Vi sorprenderà quindi sapere che il grigio dà davvero il meglio di se con gli abbinamenti di colore più impensabili! Ecco quali.

Come abbinare il grigio e tutte le sue sfumature

Il grigio ha moltissime sfumature, che spesso si fondono anche con altri colori. Il più classico è il grigio topo, chiamato così perché ricorda appunto il manto dell’animale. È composto, di base, da nero e bianco in parti uguali ma può contenere anche una puntina di verde o di marrone. L’antracite è invece un grigio molto scuro, che vede il nero come colore dominante, arricchito da una parte di turchese, anche l’ardesia contiene dei riflessi azzurri, ma è molto più chiaro. Il ganisboro invece, è composto in gran parte dal bianco, con una punta di nero. Ci sono poi i grigi che si mixano con le tonalità del marrone, come il greige e il tortora e non mancano ovviamente anche i metalli come l’argento e il platino.

Si può abbinare il grigio con il grigio? Assolutamente sì! A patto però che si tratti di un total look con la stessa tonalità o con due (al massimo tre) tonalità molto diverse tra loro.

Come abbinare il grigio con i colori dell’autunno inverno 2021

Se volete provare qualcosa di diverso dai soliti outfit spenti, sappiate che il grigio si presta molto bene anche agli abbinamenti con quelli che sono i colori di tendenza per l’autunno inverno 2021. I colori più gettonati per la stagione sono infatti i classici ed intramontabili bordeaux, verdone e blu, tutti e tre perfetti accostati al grigio. Bellissimo anche l’abbinamento tra grigio e bianco crema, utilizzato soprattutto per realizzare look cozy o cozy chic. Se invece siete più romantiche, dovreste provare ad indossare il grigio con il rosa antico.

Ma se il vostro obiettivo è sorprendere che sia per una semplice uscita tra amiche o, perché no, per un normale giorno in ufficio, provate ad abbinare il grigio con il fucsia o con il lilla. Il primo infatti è considerato il colore “rivelazione” dell’inverno, preso in prestito dalla stagione estiva, mentre il secondo decisamente più tenue e generalmente più usato in primavera, rientra tra i colori di tendenza per la stagione fredda.