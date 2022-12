La sua carriera comincia in teatro, ma molto presto si espande fino alla televisione e al cinema. Massimiliano Gallo, classe 1968, è un noto attore napoletano figlio d’arte.

Andiamo alla scoperta della sua vita e del suo lavoro.

Massimiliano Gallo: tutto sull’attore

Nato a Napoli sotto il segno dei Gemelli il 19 giugno 1968, Massimiliano Gallo ha attualmente 54 anni. Gallo è a tutti gli effetti figlio d’arte: il padre, Nunzio Gallo, è stato un noto cantante e attore scomparso nel 2008, mentre la madre Bianca Maria era un’attrice di teatro. Massimiliano Gallo ha anche un fratello maggiore, Gianfranco Gallo, anch’egli attore ed è zio dell’attore Gianluca Di Gennaro.

La sua vocazione artistica lo porta a buttarsi nel magico mondo del teatro a soli cinque anni, e al compimento del decimo anno di età è già protagonista di diversi telefilm Rai dedicati ai bambini.

Passano gli anni e dopo il diploma Gallo inizia la sua esperienza presso la Compagnia di Carlo Croccolo. Nel 1988 fonda insieme al fratello la “Compagnia Gallo” che negli anni raccoglie numerosi successi, come la Francesca da Rimini diretta da Aldo Giuffré.

Gallo interpreta Mario Bertolini in Non ti pago di Eduardo De Filippo, mentre nella stagione successiva interpreta Nennillo in Natale in casa Cupiello, l’unica edizione senza Eduardo.

Nel 2002, in C’era una volta…Scugnizzi (regia di Claudio Mattone ed Enrico Vaime), Gallo interpreta il “rosso”. Quattro anni dopo, nel 2006, è il Bello di papà, insieme a Vincenzo Salemme.

Tra gli altri titoli che lo vedono coinvolto si ricordano: La gente vuole ridere, Fortapàsc (2009), Mine Vaganti (2010), Mozzarella Stories (2011), La kryptonite nella borsa (2011).

Sicuramente maggiormente dedito al teatro e alla televisione, Massimiliano Gallo non rinuncia anche ad altre esperienze: a queste due principali professioni, infatti, l’attore decide di alternare anche la radio e la musica. Sapevate che ha anche inciso due dischi raccolta? Ebbene sì, Massimiliano Gallo ha in parte seguito le orme canore del padre e ha pubblicato un primo disco dedicato a Titina De Filippo, mentre il secondo a Raffaele Viviani.

Nel 2015 Gallo entra nel cast di Per amor vostro di Giuseppe Gaudino insieme a Valeria Golino. Nel 2016, invece, è il capitano della nave di Onda su onda, di Rocco Papaleo. La sua carriera attoriale continua e nel 2017 è il commissario Luigi Palma ne I Bastardi di Pizzofalcone, mentre dal 2019 è nel cast della serie-tv di Rai 1 Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Tra i suoi progetti più recenti si cita Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, datato 2022.

Massimiliano Gallo è molto attivo anche sui social network: il suo profilo Instagram (@massimilianogallo_), è seguito da quasi 80 mila persone, per un totale di 1367 post pubblicati. L’attore napoletano è solito condividere con il suo pubblico contenuti di stampo professionale, ma non si tira indietro dal condividere anche momenti di vita quotidiana, come la foto che lo ritrae insieme alla moglie Shalana Santana, sposata il 3 dicembre 2022 e conosciuta a Napoli nel 2011.

Massimiliano Gallo ha una figlia, Giulia (attualmente ha 20 anni), avuta dal precedente matrimonio.