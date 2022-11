Vincenzo Malinconico 2 si farà? Il regista ha rivelato nuovi spunti, ma per il momento si è in attesa di una conferma da parte della Rai.

Vincenzo Malinconico 2 si farà? Il regista ha rivelato nuovi spunti, ma per il momento si è in attesa di una conferma da parte della Rai. Il personaggio creato dall’autore Diego De Silva, interpretato da Massimiliano Gallo, ha conquistato tutti gli spettatori.

Vincenzo Malinconico 2: arriverà il sequel della fiction?

Vincenzo Malinconico, fiction di Rai 1, ha ottenuto un successo incredibile. Il personaggio, creato dall’autore Diego De Silva e interpretato da Massimiliano Gallo, ha conquistato gli spettatori. Un personaggio divertente, crudo, sarcastico e romantico, che ha avuto un successo tale da far pensare ad una seconda stagione. Per il momento non è ancora stato fatto un annuncio ufficiale dalla Rete, ma il regista Alessandro Angelini ha dato la sua opinione.

L’ultima puntata, andata in onda il 10 novembre, ha lasciato le porte aperte per un possibile sequel. Il regista della fiction Rai ha spiegato che la scrittura e la sceneggiatura di questa serie di successo è stato un grande lavoro. È difficile riportare in scena quello che ha scritto De Silva e hanno cercato di adeguarsi e trovare la forma giusta per rispettare il lavoro originario, ma nello stesso tempo renderlo adatto al piccolo schermo.

Angelini ha dichiarato a Fanpage che è stata un’esperienza incredibile e che è pronto a mettersi nuovamente in gioco, perché ha ancora molto da raccontare.

Vincenzo Malinconico, la seconda serie ci sarà? Le parole del regista

Alessandro Angelini, regista di Vincenzo Malinconico, è pronto per una seconda stagione della fiction e lo ha chiesto alla Rai tramite l’intervista per Fanpage. Ha sottolineato che ci sono numerosi spunti per nuove puntate, dopo l’ultima andata in onda il 10 novembre. I telespettatori si sono affezionati al personaggio e alle sue avventure e vorrebbero vedere come prosegue la sua storia. Il regista ha spiegato che l’elemento più difficile è stato quello di coniugare i vari registri, dal drammatico al comico, fino al surreale, ma si è anche rivelato l’aspetto più bello. Per il momento non può dare nessuna certezza su un’eventuale seconda stagione, ma spera che la Rai possa presto dare delle conferme. Tutti coloro che hanno letto i romanzi di De Silva sanno che le avventure dell’avvocato non sono finite. L’autore ha pubblicato sette volumi di questa serie. Dopo l’esordio con Non avevo capito niente, sono arrivati Mia suocera beve, Sono contrario alle emozioni, Arrangiati, Malinconico, Divorziare con stile, I valori che contano e Sono felice, dove ho sbagliato. La fiction ha dovuto affrontare una sfida molto delicata, quella del giovedì sera contro il Grande Fratello Vip, ma ha sempre vinto, nonostante il calo finale. Questo, e il gran numero di ricerche legate alla produzione, dovrebbe garantire una seconda stagione, le cui riprese potrebbero svolgersi nella seconda parte del 2023 per rispettare i vari impegni del protagonista e del resto del cast. La possibile uscita del sequel di Vincenzo Malinconico uscirebbe tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. I fan sperano di avere presto dettagli più precisi e un annuncio ufficiale da parte della Rai.