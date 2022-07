Carmen Di Pietro ha raccontato il dramma della figlia Carmelina, avuta nel corso della relazione con Giuseppe Iannoni. La bambina ha rischiato di morire e la showgirl ha pregato ogni giorno Padre Pio affinché la sua bambina si salvasse.

Carmen Di Pietro: il dramma della figlia

Dopo la sua avventura all’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro ha raccontato un dramma che ha vissuto qualche anno fa. La vicenda riguarda la secondogenita Carmelita, nata nel corso della relazione con Giuseppe Iannoni. La bambina è venuta al mondo prima del termine e ha rischiato di morire. Disperata, Carmen ha pregato ogni giorno Padre Pio affinché sua figlia si salvasse.

Il racconto di Carmen Di Pietro

Intervistata dal settimanale Gente, Carmen ha raccontato:

“È nata prematura di 8 mesi, era così piccina che l’hanno trasferita di ospedale: da Salerno a Battipaglia e messa in un’incubatrice. I medici mi dissero ‘Faremo di tutto per salvarla‘. Puoi immaginare, piangevo tutte le notti”.

In ospedale c’era la statua di Padre Pio ed è proprio a lui che la Di Pietro si è rivolta. Oggi Carmelina sta bene ed è un’adolescente che si gode la vita giorno per giorno, attimo per attimo, proprio come le ha insegnato mamma Carmen.

Carmen Di Pietro pronta per un nuovo amore

Dopo aver raccontato il dramma che ha vissuto con la figlia, Carmen ha parlato della sua vita sentimentale.

Da quando si è lasciata con il padre dei suoi figli, nel 2016, è single, ma è pronta per vivere un nuovo amore. Ha ammesso: