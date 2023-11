Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo di dicembre 2023 per il segno del Capricorno.

Capricorno, l’oroscopo di dicembre 2023: sarà un mese promettente

Cari amici del Capricorno, il mese di dicembre sarà un mese promettente, anche perché non avrete pianeti in opposizione. Mercurio infatti, sarà dalla vostra parte ma non solo, potete contare anche su Venere e sul Sole a partire dal 22 di dicembre. Un mese davvero importante, se avete dei progetti è arrivato il momento di provare a realizzarsi, questo dicembre infatti potrebbe essere il mese delle svolte. Cercate di dare priorità alle cose importanti, non perdete tempo a fare cose che in realtà non hanno alcuna utilità. Cercate anche di ritagliarvi del tempo da passare con voi stessi, per ritrovare una connessione profonda con il vostro io interiore e rendervi conto di quelle che sono le vostre reali esigenze e i vostri desideri più nascosti. In poche parole quello di dicembre 2023 sarà un mese sicuramente positivo per i nati sotto al segno del Capricorno, l’importante è appunto focalizzare tutte le vostre energie su ciò che è davvero importante e trovare dei momento solo per voi, magari da passare in mezzo alla natura. Non c’è infatti luogo migliore per riconnettersi con se stessi e con ciò che vi circonda.

L’oroscopo di Dicembre 2023 per il segno del Capricorno: amore, lavoro, salute

Come abbiamo appena visto, il mese di dicembre 2023 sarà un mese positivo e promettente per i nati sotto al segno zodiacale del Capricorno. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio le previsioni per amore, lavoro e salute:

Amore : Venere sarà dalla vostra parte, in amore le cose andranno per il verso giusto a patto che non trascuriate il vostro partner. Siamo sotto le festività, non sarebbe male organizzare una bella gita fuori porta con chi amate oppure fare un regalo davvero inaspettato. Per i single, cercate di non chiudervi in casa, con Venere a favore potreste anche incontrare la persona giusta.

: Venere sarà dalla vostra parte, in amore le cose andranno per il verso giusto a patto che non trascuriate il vostro partner. Siamo sotto le festività, non sarebbe male organizzare una bella gita fuori porta con chi amate oppure fare un regalo davvero inaspettato. Per i single, cercate di non chiudervi in casa, con Venere a favore potreste anche incontrare la persona giusta. Lavoro : per buona parte del mese avrete Mercurio a favore, ciò significa che sul lavoro le cose andranno avanti senza troppi intoppi. Se avete un progetto nel cassetto, è questo il momento per cominciare a mettere le basi per realizzarlo poi nel 2024. Per quanto riguarda le finanze, non a investimenti e no a spese superflue.

: per buona parte del mese avrete Mercurio a favore, ciò significa che sul lavoro le cose andranno avanti senza troppi intoppi. Se avete un progetto nel cassetto, è questo il momento per cominciare a mettere le basi per realizzarlo poi nel 2024. Per quanto riguarda le finanze, non a investimenti e no a spese superflue. Salute: in questo dicembre 2023 è fondamentale che vi ritagliate del tempo per voi stessi, per riposarvi e per stare in mezzo alla natura. La stanchezza degli ultimi mesi potrebbe infatti farsi sentire molto, in quello che è uno dei mesi più stressanti dell’anno, tra regali da fare, pranzi e cene da organizzare. Per questo motivo è molto importante che diate al riposo la giusta importanza. Se vi sentite stanchi staccate per un pò. Riposarvi questo mese vi farà partire alla grande il nuovo anno.

Quindi, cari amici del Capricorno, dicembre sarà un mese positivo, senza troppi intoppi e imprevisti, ma cercate di rilassarvi il più possibile.

