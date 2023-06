Calzature: facciamo il punto sulle ultime tendenze dell’estate 2023

Una calzatura estiva dev’essere comoda e traspirante, risultando al tempo stesso di tendenza.

A questo proposito, è interessante notare come i diktat della moda anche per l’estate 2023 riconfermano come vero e proprio must have i sandali, le décolleté e le infradito, così come scarpe chiuse in tessuti leggeri, in grado di supportare al meglio il piede anche nei momenti più caldi della giornata.

Per acquistare scarpe di qualità e di tendenza oggi è possibile rivolgersi anche al web, grazie alle risorse messe a disposizione dagli store online. A questo proposito, uno degli e-commerce di riferimento nella vendita di calzature dei migliori brand del settore è senza dubbio deichmann.com, portale specializzato che disposizione un’ampia selezione di modelli a prezzi piuttosto competitivi.

Sandali e infradito: i must have dell’estate

Tra le scarpe che si potranno indossare quest’estate, non mancheranno i sandali, declinati in varie fogge e colori, con cinturini estrosi o lineari, con o senza tacco.

I modelli da donna, in particolar modo, possono presentare la classica zeppa con plateau integrato oppure tacchi a varie altezze, squadrati o a spillo come accade nei sandali gioiello. Restano di moda anche quelli bassi di cuoio, adatti a una passeggiata sulla spiaggia o a una lunga camminata, mentre continuano a fare tendenza anche i sandali in corda, freschi e sempre perfetti con l’outfit più casual fino a quello trendy.

Nei modelli da uomo o unisex, invece, i colori restano scuri o pastello e la suola è rigorosamente antiscivolo, con fasce che tengono il piede al contempo stabile ma fresco.

Infine, occorre citare le infradito, perfette per il mare e caratterizzate da uno stile lineare o più elaborato: vi sono modelli in gomma da utilizzare sulla spiaggia o in piscina, oppure in classico cuoio e sughero, spesso persino in microfibra, al fine di rendere più gradevole una passeggiata estiva. L’elemento che si frappone fra le dita dovrà risultare sempre confortevole e morbido anche dopo un’intera giornata.

Dalle décolleté alle sneakers

Le décolleté sono calzature prettamente femminili che possono risultare adatte a una giornata in ufficio, ma al contempo conferire comodità e praticità unici. Il modello più classico è quello lineare con un tacco più o meno alto ma rigorosamente sottile, che può andare bene sotto a un tailleur, a un pantalone elegante o a un abito da sera. Ma per il tempo libero non possono mancare modelli più semplici e bassi oppure persino più creativi, con cinturini alla caviglia e applicazioni di vario genere anche luminose. Le colorazioni sono le tipiche satinate in vernice oppure più vivaci, specie su modelli in stoffa o tessuto, nei quali si possono trovare anche tinte come l’arancione, il blu e il giallo.

Una sneaker è una scarpa chiusa che però risulta agevole portare anche in estate: per uomo, donna o bambino, vi sono modelli realizzati in tessuto traforato e gomma EVA che sono antiscivolo ma fresche e adatte al trekking in montagna o in aperta campagna.

I modelli vanno dalle calzature comunemente definite “scarpe da tennis”, lineari e con suola parallela alla tomaia, alle moderne chunky boots, dalla suola più alta e spessa e la forma decisamente più avvolgente sulla caviglia. In ogni caso, è possibile accordare una sneakers estiva a ogni esigenza di outfit, da quello più sportivo al casual chic, tenendo presente che è possibile prediligere una tinta unita, un mix di colori tono su tono o accostamenti estrosi e a contrasto.