Simone Arena, chi è il ballerino di Ballando con le stelle

Simone Arena è uno dei nuovi ballerini professionisti di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha rivoluzionato il cast, scegliendo alcuni nuovi insegnanti davvero d’eccezione.

Simone Arena tra i nuovi maestri di Ballando con le stelle

L’8 ottobre partirà la nuova edizione di Ballando con le stelle, il celebre talent show condotto da Milly Carlucci.

Quest’anno la trasmissione prevede una grande rivoluzione nel gruppo dei maestri di ballo che accompagneranno il cast in questa avventura. Ci sono cinque new entry ufficiali tra i maestri. Ci sarà Pasquale La Rocca, 33enne originario di Napoli, che ha vinto Ballando con le stelle in Irlanda per ben due volte e una volta in Belgio. Il ballerino è entrato nel Guinness World Record per aver percorso la distanza più lunga di sempre durante un passo a due senza fermarsi.

Arriva anche Simone Casula, due volte vincitore dei campionati mondiali di show dance, nove volte campione italiano e specializzato in balli latini. Presente anche Roly Maden, specializzato nell’insegnamento di salsa, mambo, afro rumba e chachachà. Farà parte del cast anche Moreno Porcu, originario della Sardegna e vincitore di ben due titoli di campione italiano di danze latinoamericane. Infine, sarà presente anche Simone Arena, fresco vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle in Belgio, che ha vinto nel febbraio 2022.

Scopriamo qualcosa in più su quest’ultimo maestro scelto da Milly Carlucci per il suo show.

Simone Arena: chi è?

Ci sono ancora poche informazioni riguardo Simone Arena, uno dei nuovi maestri di ballo di Ballando con le stelle, programma condotto da Milly Carlucci. Simone Arena ha iniziato a ballare in America Latina, all’età di 7 anni, ed è arrivato secondo ai Campionati Italiani di danza. In qualità di concorrente internazionale, ha avuto l’onore di rappresentare l’Italia e la Slovacchia in molti importanti eventi mondiali. Il suo profilo Instagram mostra tantissime foto e tantissimi video che lo ritraggono, che riguardano in modo particolare la sua carriera e le sue esperienze come ballerino e insegnante di danza.

Quello che sappiamo su di lui è che a febbraio 2022 ha alzato la coppa di Ballando con le Stelle in Belgio, uscendone vincitore. Una grande soddisfazione, che mostra con orgoglio anche sui social network. La sua passione per il ballo è evidente e ora sembra pronto per affrontare questa nuova straordinaria avventura, accompagnando il cast della nuova edizione del talent show.

Il ballerino lavora anche per Burn the Floor, un’esperienza di danza teatrale davvero molto intensa, con coreografie incredibili per uno spettacolo mozzafiato. Il corpo di ballo unisce le sue forze con due cantanti meravigliosi e una band dal vivo, dando vita ad uno show davvero unico nel suo genere, con danze tradizionali, come il valzer viennese, momenti molto sensuali e di grande passione, con il tango, e coreografie incredibilmente energiche, con il cha cha, la samba, la rumba e il jive. Simone Arena fa parte del corpo di ballo di questo meraviglioso show e sul suo profilo Instagram non perde occasione per condividere scatti e video delle sue performance cariche di energia e di talento. Lo abbiamo visto esibirsi durante i Tim Music Awards insieme agli altri professionisti di Ballando con le Stelle.