Marco De Angelis: chi è il ballerino di Ballando con le Stelle

Marco De Angelis: chi è?

Marco De Angelis è un ballerino professionista e coreografo italiano, diventato famoso grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci.

È apparso in tv per la prima volta come ballerino in una puntata di Amici di Maria De Filippi, nel 2019, dove ha ballato sulle note di Arrogante, brano di Irama, in compagnia di Umberto Gaudino e Francesca Tocca. Nello stesso anno è entrato a far parte del cast della versione australiana di Ballando con le Stelle, in coppia con la giornalista Cassandra Thorburn. Nel 2020 è entrato a far parte dei maestri di danza di Ballando con le Stelle in Italia, in coppia con Vittoria Schisano.

Nel 2021 è tornato nel programma di Milly Carlucci come membro del corpo di ballo e farà parte anche della nuova edizione del 2022.

Marco De Angelis: la sua vita privata

Marco De Angelis è nato a Roma il 20 maggio 1994. La sua passione per la danza è nata quando era solo un bambino, anche per via del fatto che suo fratello maggiore Andrea è un ballerino e coreografo. Il padre di Marco De Angelis è venuto a mancare quando lui era ancora piccolo e questo lo ha portato a stringere un legame ancora più forte con sua madre e suo fratello.

È sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata, ma nel 2020 ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui annunciava la sua relazione con Lucrezia Lando, sua collega nel talent show Ballando con le Stelle, dove si sono incontrati. La coppia sembrava molto legata e affiatata, ma nel 2021 Lucrezia Lando, durante un’intervista al settimanale Di Più, ha rivelato che si erano lasciati perché l’amore per lei era diventato un freno alla carriera e per il fatto che era diminuita la passione. “A Marco auguro tutto il bene del mondo. Ho capito che l’amore in questo momento era un freno alla mia ambizione di migliorarmi. Ma forse la colpa è stata anche della passione, che era finita” aveva dichiarato la ballerina. I dettagli sulla vita privata di Marco De Angelis non sono tanti, visto che lui è molto riservato. Dopo la nota relazione con Lucrezia Lando, il ballerino sembra essere single.

Marco De Angelis: l’incidente

A marzo 2022 si è parlato di Marco De Angelis anche a causa di un brutto incidente che lo ha visto protagonista, mentre stava partecipando alle prove di Ballando con le Stelle. Il giovane è caduto sulle scale sbattendo le costole. Il dolore era così forte da impedirgli di respirare, per questo pensava di essersi procurato una brutta frattura. “Ieri durante le prove sono caduto sbattendo le costole sulle scale. Appena successo pensavamo si trattasse di una frattura dato il colore scuro dell’ematoma e la difficoltà a respirare, ma fortunatamente dopo vari controlli è risultato niente di rotto. Qualche settimana e starò meglio di prima. Grazie per i messaggi raga” aveva scritto su Instagram