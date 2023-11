Piccolo incidente domestico per la figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti. I suoi capelli sono infatti rimasti incastrati nell’aspirapolvere mentre faceva le pulizie. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come ha reagito l’influencer.

Aurora Ramazzotti, il video dei capelli incastrati nell’aspirapolvere

Se c’è una cosa che non manca mai ad Aurora Ramazzotti è l’autoironia. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha voluto condividere con i suoi follower quello che le è capitato mentre faceva le pulizie in casa. La neo mamma infatti ha raccontato che, mentre passava l’aspirapolvere, si è chinata per raccogliere dei pop corn ma che nel farlo alcune ciocche di capelli le si sono incastrate nell’aspirapolvere. Insomma, una di quelle cose che non si vorrebbe mai che accadano. Dopo alcuni tentativi Aurora è riuscita a liberare i capelli che però si sono spezzati. Ecco cosa ha detto nel video pubblicato su Instagram Aurora Ramazzotti: “adesso ditemi voi se potete dire di aver mai incastrato i capelli nell’aspirapolvere. Io sì. Non ci potevo credere. Tutto è successo perché l’aspirapolvere non arrivava sotto al divano, quindi l’ho appoggiato e mi sono piegata per raccogliere questi pop corn di m***a. Adesso sto cercando di capire esattamente come comportarmi. Vorrei non perdere metà testa. Ho scoperto quindi come fare i dread. Questa è veramente una cosa atroce. Voglio morire. Sono così stupida. Si sono spezzati tutti i capelli. No comment.” Le disavventure della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non sono però finite qui. Infatti Aurora ha proseguito dicendo: “poi mi sono data l’angolo dello sportello della macchina in fronte. Però questa domenica procede a gonfie vele.”

@therealauroragramHo scoperto come fare i dread ai capelli ♬ Manke, honobo, everyday, funny, loop – arachang

L’incidente domestico di Aurora Ramazzotti

Come abbiamo appena visto, l’influencer Aurora Ramazzotti ieri è stata vittima di un incidente domestico. I capelli della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono infatti rimasti incastrati nell’aspirapolvere. Aurora ha voluto documentare tutto con un video su Instagram per fare in modo che quello che è successo a lei non capito a nessun altro. La mamma del piccolo Cesare infatti quando si è chinata per raccogliere i pop corn sotto al divano ha lasciato l’aspirapolvere accesso, proprio per questo i capelli si sono incastrati. Fortunatamente Aurora è riuscita a liberare i capelli da sola, anche se comunque una buona parte di quelli finiti nell’aspirapolvere si è spezzata. Tutto questo comunque per fare capire l’importanza di stare attenti, anche se si fanno cose che all’apparenza sembrano essere senza pericoli, come ad esempio passare l’aspirapolvere. Gli incidenti domestici infatti possono avere delle conseguenze gravi, per questo bisogna essere consapevoli di quanto sia importante fare attenzione e prendere tutte le precauzioni possibili. Quello che è successo ad Aurora Ramazzotti deve quindi servire da monito perciò, se dovete raccogliere qualcosa da terra mentre passate l’aspirapolvere, ricordatevi prima di spegnere l’elettrodomestico, soprattutto se avete i capelli lunghi!

