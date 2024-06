Le borse di tendenza per questa primavera estate 2024 sono quelle che richiamano le forme degli animali, le animal bags. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Animal Bags: tutto sul trend moda della primavera estate 2024

Le animal basg le abbiamo viste sulle passerelle, ma soprattutto sono diventate di tendenza grazie a Carrie Bradshaw ,interpretata da Sara Jessica Parker, in “And Just Like That“, quando teneva in mano una clutch a forma di piccione. Le animal bags sono quelle borse che richiamano la forma degli animali, piccioni, gatti, cani, rane e così via e sono le borse di tendenza di questa primavera estate 2024. Queste borse non hanno nulla a che vedere quindi con la moda animalier, ma sono tutt’altra cosa. Rappresentano un accessorio stravagante che difficilmente vi farà passare inosservate! Le animal bags sono quindi le borse must have di queste stagioni calde, si può scegliere tra le classiche borse a forma di animale ma vanno benissimo anche gli zainetti. Al Met Gala abbiamo visto ad esempio Fineman sfoggiare una borsa gioiello a forma di gatto firmata Judith Lieber. Una borsa d’effetto che ha reso ancora più chic l’interno outfit. Alexa Chung è stata fotografata per strada con una pochette rana che ha riscosso un grandissimo successo su TikTok. Pensate che l’hashtag #frogbag ha più di 4 milioni di visualizzazioni. Loewe invece ha creato ad esempio la borsa coniglio, Thom Browne invece si è ispirato a Moby Dick per realizzare la borsa a forma di balena, la whale bag. Lo stesso Browne aveva già presentato la borsa a forma di bassotto. Insomma, di animal bag ne potete trovare davvero tantissime, un modo originale di “sfoggiare” il proprio animale preferito!

Animal Bags: come abbinarle al meglio

Come abbiamo appena visto, le borse di tendenza per la primavera estate 2024 sono le animal bags, ovvero tutte quelle borse, o zaini, che hanno la forma degli animali. Gatti, cani, rane, pecore, balene, conigli e così via. Per quanto riguarda come abbinare al meglio le animal bags, il consiglio è quello di scegliere un outfit dai colori sobri, in modo che la borsa possa essere valorizzata ancora di più. Un esempio può essere indossare un paio di jeans abbinati a un pullover o a una t-shirt, a seconda del clima, e a un paio di sneakers o sandali bassi. Questo se si vuole ottenere un look casual. Per un’occasione più elegante invece si possono ad esempio indossare un paio di pantaloni abbinati a una camicia e a un blazer. Ai piedi un paio di sandali o di slingback. Un pochette a forma di animale è ideale anche da abbinare a un vestito, o a un top e a una gonna longuette. Quel che è certo è che grazie alla vostra animal bags qualsiasi outfit scegliate non passerete di certi inosservate! E voi, avete già un animal bags?

