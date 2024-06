Ecco i capi e gli accessori must have per l'estate 2024.

Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le tendenze moda di questa estate 2024.

Tendenze moda estate 2024

Ci siamo, l’estate è ormai alle porte, è tempo di pensare alle vacanze, al mare, alle lunghe passeggiate serali, alle cene e agli aperitivi all’aperto. Per quanto riguarda le tendenze di questa estate 2024, da sottolineare la tendenza del tenniscore che sta letteralmente spopolando, ovvero il vestirsi indossando capi o accessori tipici dei tennisti e delle tenniste. Poi gonne, shorts, vestiti, sandali, ballerine, insomma, sono davvero tanti i capi must have da avere assolutamente per questa estate 2024! Andiamo adesso a vederli insieme nel dettaglio.

Tendenze moda estate 2024: i consigli da non perdere

L’estate, come detto, sta per arrivare, è quindi tempo di capire quali sono i capi e gli accessori di tendenza quest’anno per essere preparate all’arrivo di quella che è per molte di noi la stagione preferita in assoluto. Quindi, vediamo insieme le tendenze moda dell’estate 2024:

Tenniscore : come detto in precedenza, questo 2024 è l’anno della tendenza tenniscore. Lo scorso anno, ricorderete è stato invece l’anno del barbiecore, ovvero il vestirsi come l’iconica bambola che ha fatto compagnia a tante di noi durante l’infanzia. Col tenniscore è in pratica la stessa cosa ma, in questo caso, la tendenza porta a vestirsi indossando capi e accessori tipici dei tennisti e delle tenniste. Prima fra tutti la classica mini gonna bianca a pieghe, ideale tra l’altro in questa stagione poiché il bianco è uno dei colori più indossati in assoluto. Ottima da abbinare a un top e a un paio di sneakers.

: come detto in precedenza, questo 2024 è l’anno della tendenza tenniscore. Lo scorso anno, ricorderete è stato invece l’anno del barbiecore, ovvero il vestirsi come l’iconica bambola che ha fatto compagnia a tante di noi durante l’infanzia. Col tenniscore è in pratica la stessa cosa ma, in questo caso, la tendenza porta a vestirsi indossando capi e accessori tipici dei tennisti e delle tenniste. Prima fra tutti la classica mini gonna bianca a pieghe, ideale tra l’altro in questa stagione poiché il bianco è uno dei colori più indossati in assoluto. Ottima da abbinare a un top e a un paio di sneakers. Denim : diciamolo, non c’è stagione in cui il denim non sia protagonista. Per questa estate sì a shorts di jeans, sì a giacchette jeans e sì a salopette di jeans, che ultimamente stanno davvero super spopolando, soprattutto nella Gen Z.

: diciamolo, non c’è stagione in cui il denim non sia protagonista. Per questa estate sì a shorts di jeans, sì a giacchette jeans e sì a salopette di jeans, che ultimamente stanno davvero super spopolando, soprattutto nella Gen Z. Sandali: per quanto riguarda le calzature, i sandali sono i protagonisti, assieme alle slingback e alle ballerine, tornate prepotentemente in auge già lo scorso anno. Di tendenze soprattutto le ballerine con strass, perfette anche per un evento più formale.

per quanto riguarda le calzature, i sandali sono i protagonisti, assieme alle slingback e alle ballerine, tornate prepotentemente in auge già lo scorso anno. Di tendenze soprattutto le ballerine con strass, perfette anche per un evento più formale. Vestito: il capo per eccellenza dell’estate sono i vestiti, mini, midi o lunghi, è difficile non avere almeno un abito estivo nel nostro armadio. Sì ai capi monocolore ma anche a quelli con stampa, in particolare quelli a stampa floreale, perfetti per una stagione calda come l’estate. Da abbinare con sandali, slingback o ballerine.

il capo per eccellenza dell’estate sono i vestiti, mini, midi o lunghi, è difficile non avere almeno un abito estivo nel nostro armadio. Sì ai capi monocolore ma anche a quelli con stampa, in particolare quelli a stampa floreale, perfetti per una stagione calda come l’estate. Da abbinare con sandali, slingback o ballerine. Clutch: in fatto di borse, per un serata fuori o per un aperitivo sono di tendenza le clutch, piccole ed eleganti. Ma quest’anno di grande tendenza anche le borse maxi, le cosiddette shopper bag, perfette per il giorno per portarsi dietro tutto ciò che ci serve.

in fatto di borse, per un serata fuori o per un aperitivo sono di tendenza le clutch, piccole ed eleganti. Ma quest’anno di grande tendenza anche le borse maxi, le cosiddette shopper bag, perfette per il giorno per portarsi dietro tutto ciò che ci serve. Cappello di panama: è il cappello dell’estate, da indossare anche in spiaggia per una bella passeggiata sulla sabbia.

Questi sono quindi i capi e gli accessori must have per l’estate 2024. E voi, li avete già tutti?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Primavera/Estate 2024: le ballerine a punta dominano le tendenze

Moda mare 2024: le tendenze imperdibili