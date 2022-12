Storia d’amore al capolinea nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Maddalena Svevi, dopo le discussioni degli ultimi giorni, ha lasciato Mattia Zenzola. Il ragazzo è finito in lacrime, ma ha accettato la sua decisione.

Da settimane, ormai, Maddalena Svevi e Mattia Zenzola di Amici non fanno altro che discutere. Ci sono stati diversi riavvicinamenti, ma poi sono nate altre discussioni che hanno irrimediabilmente incrinato il rapporto. E’ per questo che la ballerina ha deciso di mettere fine alla relazione. Maddalena, prendendo in disparte Mattia, ha esordito:

Zenzola è apparso un po’ sorpreso: “Provare a stare con te e vedere che tu ti allontani è molto pesante. Stare lontano da me ti aiuta?“. A questo punto, Maddalena ha preso una chiara posizione:

“No, non mi aiuta, ma perché non è vero che non ti considero, è che semplicemente non stiamo più vicini come prima. (…) Non riesco a dirti tutto quello che penso. Ti voglio tanto bene, ci tengo a te e mi dispiace. (…) Sento che c’è qualcosa di strano, che si è rotto. Cose che mi fanno capire che qualcosa non sta più andando bene fra noi. Voglio capirmi un po’ da sola, stare da sola e senza nessun tipo di influenza sentimentale. Questo perché sento che in questo percorso qua dentro siamo arrivati ad un certo punto. Probabilmente siamo troppo piccoli. Devo avere la concentrazione per quello che ci sarà adesso. Io sono interessata alla persona che sei, vorrei scoprirti fuori da qui. Forse non riusciamo a gestire qualcosa che probabilmente è più grande di noi”.