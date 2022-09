Alex Belli si è scagliato contro Dayane Mello per le dichiarazioni che la modella ha fatto sui reality. Il marito di Delia Duran ha accusato la ‘collega’ di sputare nel piatto dove ha mangiato.

Alex Belli contro Dayane Mello

Via Twitter, Alex Belli si è scagliato contro Dayane Mello.

Il motivo? L’ex compagna di Stefano Sala ha preso le distanze dai reality, dicendo che si dissocia da questo genere di programmi e non supporterà più nessuno. Nello specifico, Dayane ha dichiarato:

“Mi dissocio da qualsiasi tipo di reality a questo punto, non supporterò nessuno. Rispetterò semplicemente il mio pubblico perché so cosa hanno passato per me. Sono su un nuovo percorso della mia vita, non ne faccio più parte. La vita reale non si basa su un esperimento sociale, ecco perché ho preso questa decisione. Ho passato molto tempo a prendermi cura del mio benessere psicologico per stare meglio, non voglio ricominciare da capo. Voglio amare e rispettare il mio pubblico, che non sarà più usato per aiutare nessuno”.

Il cinguettio di Alex Belli

Dayane, che negli ultimi anni ha vissuto di reality, ha deciso di dissociarsi da questo genere di programmi. Non solo, ha sottolineato che non userà più i suoi fan per supportare i concorrenti. A chi si riferisce la Mello? Qualcuno l’ha delusa? Al momento, non è dato saperlo. Alex Belli, però, l’ha attaccata e, almeno questo volta, non ha torto. Il “Men” ha cinguettato:

“Come sputare sul piatto dove hai mangiato fino a Ieri! Ma per carità!”.

Le ultime dichiarazioni di Dayane su Alex

Per ora, Dayane non ha ancora replicato a Belli. Qualche tempo fa, però, ha così parlato di lui: