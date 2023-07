Agosto 2023, luna nuova in Leone: cambiamenti inaspettati in arrivo

La luna nuova in Leone ad Agosto porterà dei cambiamenti inaspettati. Scopriamo quali all’interno di questo articolo.

Agosto 2023: la luna nuova in Leone porterà alcuni cambiamenti inaspettati

Ad Agosto ci sarà la luna nuova in Leone che porterà alcuni cambiamenti inaspettati. Potrebbero infatti esserci tante novità per tutti i segni, sia sul piano lavorativo sia su quello sentimentale. La luna nuova nel segno del Leone spinge le persone a essere inoltre più autentiche e meno timorose. Questo è il periodo migliore per cercare di realizzare i propri sogni. Energia, generosità e impulsività saranno in abbondanza, sarà un periodo pieno di nuove iniziative e voglia di mettersi in gioco. La luna nel segno del Leone trasmette inoltre tanta speranza e fiducia in noi stessi. Questa fase della luna è davvero molto potente per avviare un progetto a cui si tiene particolarmente. Secondo l’astrologo giapponese Keiko, nel suo libro “The Power Of Wishing Things”, la luna nuova nel segno del Leone aiuta a:

Vivere con coraggio e fiducia

Creare la vita che si desidera

Trasformare un complesso di inferiorità in un apprezzamento della propria unicità

Condurre uno stile di vita lussuoso

Trasformare le passioni e gli hobby in qualcosa di remunerativo

Aggiungere del pepe a una vita monotona

Guidare una squadra o una azienda

Avere successo nel settore dello spettacolo

Aiuta tutto ciò che riguarda il cuore, la schiena, la postura e la circolazione

Cosa rappresenta la luna nuova in Leone

Il Leone, si sa, è un segno governato dal Sole, il quale rappresenta la personalità, il proprio potenziale, che la maggior parte delle volte è inespresso o ancora da sviluppare. La luna nuova nel segno del Leone diventa quindi la ricerca della propria espressione più autentica, una vera e propria indagine interiore. Questo è quindi il periodo migliore per lavorare sulla propria autostima, su tutti i nostri schemi mentali che troppe volte ci bloccano e non ci permettono di esprimere realmente chi siamo. Imparare a conoscersi, ad accettare le proprie paure, è infatti il primo passo verso una versione diversa e migliore di noi stessi, il primo passo per vivere una vita autentica giorno per giorno. Oltre a ciò, questo è il periodo migliore per coltivare un hobby, fare quell’attività che rimandiamo da tempo, e anche per dare libero sfogo alla propria creatività. Essere se stessi può portare anche a dei contrasti, l’importante è non farsi demoralizzare e continuare per la strada che si è deciso di intraprendere.

La luna nuova in Leone porta con sé positività e ottimismo, siamo pronti a buttarci in quei progetti che rimandiamo da tempo. Questa luna nuova in leone ci aiuterà anche a cambiare approccio, a darci una nuova visione del mondo e delle cose, con la consapevolezza che prima o poi i nostri desideri si realizzeranno, grazie alla grande fiducia che avremo imparato a coltivare verso noi stessi.

La luna nuova in Leone risulta quindi essere molto positiva per tutti coloro che hanno poca fiducia in se stessi, sarà infatti un momento di grandi scoperte, di nuovi importanti inizi e di aperture verso parti poco conosciute di noi stessi.