Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, chi sono i segni zodiacali compatibili con il segno dei Pesci sotto le lenzuola.

Le affinità sessuali dei Pesci

Il sesso, per i nati sotto al segno dei Pesci, non è solo l’atto fisico in sé, ma è molto di più. Infatti, oltre a stimolare i sensi, stimola anche le emozioni. Il segno dei Pesci è anche il segno più mistico e ultraterreno dell’intero zodiaco, e proprio per questo motivo il sesso è molto di più di una semplice questione fisica. Chi è nato sotto questo segno zodiacale si rivela essere un amante sensuale e fantasioso, amante dei giochi erotici e molto bravo a capire e soddisfare i desideri del partner. Fare l’amore con un Pesci può essere qualcosa di davvero magico, inoltre sono anche dei grandi maestri nell’arte della seduzione. Spesso i nati sotto questo segno possono sembrare timidi o insicuri, ma sotto le lenzuola tirano fuori tutta la grinta e l’intraprendenza che sembravano apparentemente non avere. Come detto poc’anzi, a letto amano la fantasia, e non è sempre facile trovare un partner che soddisfi appieno i loro desideri. Sanno essere anche molto romantici e creativi, e hanno bisogno che, sotto tutti i punti di vista, qualcuno gli stimoli al massimo. Sono diversi i segni compatibili con i Pesci, diciamo che i segni zodiacali di Acqua e di Terra sono quelli più compatibili in assoluto.

Le affinità sessuali dei Pesci: i segni compatibili

Vediamo adesso nel dettaglio quali sono i segni zodiacali compatibili sessualmente con il segno dei Pesci:

Vergine – Pesci: intesa super quella tra i nati sotto al segno della Vergine e i nati sotto al segno dei Pesci. Insieme si completano a vicenda e riescono a dare il massimo. I nati sotto al segno della Vergine devono però lasciare andare la loro eccessiva rigidità, mentre i Pesci devono smettere di fantasticare troppo, in questo modo il sesso tra loro sarà davvero favoloso.

Toro – Pesci : altra intesa ottima sotto le lenzuola è quella tra Toro e Pesci. Nonostante i nati sotto al segno del Toro siano più stabili e i Pesci più lunatici, sono entrambi segni molto bisognosi di affetto e per questo la loro intesa sotto le lenzuola è super.

Capricorno – Pesci: intesa super anche per Capricorno e Pesci, sono due segni che amano non deludere le aspettative altrui, per questo è molto probabile che sotto le lenzuola vadano d'amore e d'accordo.

Pesci – Pesci: due Pesci insieme possono molto facilmente raggiungere l'estati sessuale, superata la timidezza iniziale, entrambi possono dare sfogo alle loro fantasie, per fare via a una notte indimenticabile.

Cancro – Pesci : sessualmente sono ben accoppiati, anche se il Cancro tende a essere molto possessivo e questo non piace molto al Pesci. Ma, per un'avventura di una notte la compatibilità è molto buona.

Bilancia – Pesci: compatibilità buona tra questi due segni, entrambi con un forte senso di romanticismo e bisogno di compagnia.

Sotto le lenzuola c’è un’affinità piuttosto scarsa con Ariete, Sagittario, Gemelli e Acquario.