Secondo l’oroscopo di Agosto 2023, per il segno dei Pesci non sarà un mese facile: complici alcune dissonanze planetarie.

Sicuramente ci saranno giornate sottotono e momenti di possibile conflitto in coppia e in famiglia. Vediamo quindi, insieme, che cosa riservano le stelle per i nati sotto il segno dei Pesci.

L’oroscopo del 2023 per il segno dei Pesci: sarà un mese difficile e di distacco

Alla fine, però, se siete del segno dei Pesci, guarirete. Questo è quanto previsto per l’oroscopo di agosto 2023, per il segno dei Pesci. In effetti, si preannuncia un mese complesso, e sottotono: il segno dei Pesci è contraddistinto da due pesci che nuotano in due sensi opposti. Ciò sta a rappresentare la forte tendenza al dubbio e all’indecisione, tipica del segno. Ma nel mese di Agosto, avremo Marte nel segno della Vergine: abbinato a Mercurio fermo nel cielo, ciò potrà portare nervosismo, stanchezza e insofferenza per i dolci nati nel segno. Un Marte irritante come l’ortica, insomma, pronto a far saltare i delicati equilibri che i pesciolini possono aver creato in questi ultimi mesi.

La presenza di Saturno nel segno, però, invita alla saggezza e alla prudenza: chi appartiene a questo segno zodiacale, adesso, dovrebbe poter decidere in tutta calma e con grande ponderatezza. Ciò vale per tutti gli ambiti: dall’amore alla carriera. Senza mai perdere di vista il proprio benessere fisico, e anche mentale. Sarà essenziale agire con concretezza e cercando di rimanere il più possibile concentrati sui fatti e sulla realtà. Niente viaggi mentali, né paranoie inutili, dunque. Anche imparare ad attendere porterà i suoi buoni frutti.

Oroscopo di agosto 2023 per il segno dei pesci: amore, lavoro e salute

Vediamo quindi più nel dettaglio, che cosa riservano le stelle ai nati sotto il segno dei Pesci per il mese di agosto 2023, soffermandoci su amore, benessere e carriera.

Amore: In amore, meglio essere sinceri. A volte, infatti, è meglio dire la verità anche se può risultare scomoda e sgradevole all’altra persona. Chi nei mesi passati si è sentito tradito, o è rimasto deluso da un amore, deve affrontare tutto con nuovi occhi. Le stelle invitano alla fiducia, ma anche alla pazienza: i rapporti con i nati sotto il segno della Vergine, della Bilancia e del Sagittario, possono risultare più tesi e nervosi. In famiglia, sempre meglio evitare inutili discussioni, riflettendo bene prima di parlare, e soprattutto preparandosi ad un periodo autunnale che prevede grandi cambiamenti e possibilità di costruire rapporti solidi e duraturi.

Sul lavoro, più che mai si consiglia prudenza. Da settembre per molti nati nel segno, si prevede un cambio di mansione. Una crescita che potrebbe all’inizio spaventare, ma che aprirà ad una stagione ricca di soddisfazioni. Salute & benessere: Agosto, per i nati sotto il segno dei Pesci, sarà un mese di recupero. Consigliabile una vacanza, all’insegna del relax ma anche del self care. Per questo segno d’acqua per eccellenza, sarà ancora più importante il contatto costante con l’acqua: mare o lago, spiaggia mediterranea o tour delle città del nord Europa, a voi sta la scelta. L’importante è immergersi, per arrivare ad una nuova consapevolezza di sé. E per maturare nuove idee, da mettere in atto solo al rientro.

Un mese estivo di relax, alla conquista di nuovi equilibri e nuove affermazioni positive, per il segno dei Pesci. In attesa di autunno che, con la sua brezza fresca, porterà anche tante nuove elettrizzanti conquiste!