Affinità sessuali e di coppia dell’Acquario: vi state chiedendo anche voi quali siano i segni zodiacali compatibili con lui? Ebbene, allora leggete questo articolo fino in fondo. Stiamo per andare a scoprire infatti, il profilo psicologico del segno, e anche i segni che per lui, sono dei partner perfetti sotto le lenzuola!

Acquario, affinità sessuali e segni compatibili in amore

Dominato da Urano, pianeta della sperimentazione, l’Acquario è intelligente ed è anche molto colto. Sicuramente, non si tratta di un segno zodiacale che ama la vita di coppia: infatti, i nati Acquario, anche se come tutti si innamorano, necessitano di rinnovare costantemente la propria relazione, per poter avere sempre stimoli nuovi. Si tratta di un segno che vive con grande leggerezza ed indipendenza: per questo, potrebbe anche rifuggire dal matrimonio e persino dalla convivenza. La coppia perfetta, secondo l’Acquario, è quella in cui c’è molta fantasia e dinamismo, e non ci si annoia proprio mai. Per questo, spesso in coppia si sente soffocare: in questo caso, meglio non assillarlo, perché potrebbe fuggire cercando nuovi flirt e relazioni clandestine e fugaci, pur di riappropriarsi dei propri spazi.

Se invece volete stuzzicare l’eros di un Acquario, non mostratevi sempre disponibili, e fatevi un po’ desiderare. Dunque, posto che si tratta di un segno libertino, una vera farfalla dello zodiaco, quali sono i segni compatibili e le affinità sessuali dell’Acquario? Vediamoli insieme.

Acquario+Leone: La coppia perfetta secondo le stelle! Infatti, sembra proprio che questi due segni siano assolutamente complementari. Gli opposti, si sa, si attraggono: la passione cocente del Leone trascina con sé il fantasioso Acquario, mentre la grande cultura e intelligenza dei nati sotto questo segno, conquista i nati Leone all’istante. Entrambi però, dovranno venire a patti con i propri difetti: l’aggressività del Leone potrebbe spaventare l’Acquario, mentre l’incostanza di quest’ultimo potrebbe far perdere davvero le staffe ai Leoncini. L’amore non è bello…

Acquario+Gemelli: Questi due segni d'Aria hanno davvero molto in comune. Infatti, entrambi sono molto celebrali, e libertini. La coppia potrebbe durare perché tutti e due apporterebbero elementi stimolanti e tanta leggerezza. Attenzione solo alla voglia di evasione, e soprattutto di flirt…

Acquario+Sagittario: Anche questi due segni hanno molto in comune. Infatti, entrambi amano viaggiare, flirtare e godersi la vita. Dunque, potrebbero aver voglia di sperimentare anche sotto le lenzuola, senza dar vita ad una relazione d'amore vera e propria.

Acquario+Acquario: Entrambi sono molto disinibiti a letto, ed entrambi amano sperimentare ed evadere. Anche in questo caso, parliamo di eros e passione, non di relazioni serie.

Come riuscire a conquistare, quindi, un nato sotto il segno dell’Acquario? Vediamolo insieme!

Come conquistare un Acquario, e tenerselo?

Conquistare qualcuno dell’Acquario? Niente di più semplice: basta dimostrarsi allegri e sempre pronti ad una nuova avventura. Gli Acquario preferiscono le menti brillanti ed aperte, anche a sperimentare sotto le lenzuola.

Far durare una relazione con un Acquario? Questo è davvero più difficile! Infatti questo segno è infedele per natura, è vivace e ama sempre le novità. Tuttavia, se sarete in grado di sorprenderlo e sorprendervi, con una vita ricca e colorata, potreste avere ottime possibilità di farlo innamorare per sempre. Tentar non nuoce…