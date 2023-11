Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per dicembre 2023 per i nati sotto al segno zodiacale dell’Acquario.

Acquario, l’oroscopo di Dicembre 2023: il destino ti renderà felice

Cari amici dell’Acquario, il mese di dicembre 2023 sarà un mese che difficilmente dimenticherete, un mese dove il destino vi renderà felici. Marte vi darà tantissima energia e grinta in più, nessuno vi fermerà, riuscirete a portare a termine ogni sfida che vi troverete davanti. Ma non finisce qui, fino al 22 avrete anche il Sole dalla vostra parte, che vi regalerà tanta positività e tanto ottimismo e, per i primi giorni del mese, anche Venere vi sorriderà, regalandovi momenti davvero super da passare con chi amate. Chissà che non potrebbe scapparci una proposta inaspettata. Durante questo mese è vero che sarete pieni di energia, ma è anche molto importante dedicare il giusto tempo al riposo, altrimenti rischiate poi di cominciare il 2024 super stanchi. Prendetevi del tempo per voi, per fare delle attività rilassanti, per leggere un libro seduti vicino al camino, per ascoltare un pò di musica rilassante e, perché no, potrebbe essere il momento giusto per iniziare a fare yoga o meditazione. In poche parole, dicembre sarà un gran mese, le soprese positive non mancheranno, cercate di cogliere al volo ogni possibilità.

L’oroscopo di Dicembre 2023 per il segno dell’Acquario: amore, lavoro e salute

Come abbiamo appena visto, il mese di dicembre 2023 sarà un mese molto positivo e ricco di piacevoli sorprese per i nati sotto al segno zodiacale dell’Acquario. Ma vediamo adesso nel dettaglio le previsioni per amore, lavoro e salute:

Amore: per i primi giorni del mese, Venere sarà dalla vostra parte e vi regalerà momenti davvero indimenticabili da vivere con il partner. Proposte di convivenza o di matrimonio non è detto che non compaiano. Il resto del mese sarà comunque positivo per chi è in coppia, l’impostante è saper sempre dedicare la giusta attenzione al partner senza però stargli troppo addosso. Per chi è single invece sarà un mese così così, se c’è qualcuno che vi piace non è questo il momento giusto per dichiararvi, meglio aspettare l’anno nuovo.

per i primi giorni del mese, Venere sarà dalla vostra parte e vi regalerà momenti davvero indimenticabili da vivere con il partner. Proposte di convivenza o di matrimonio non è detto che non compaiano. Il resto del mese sarà comunque positivo per chi è in coppia, l’impostante è saper sempre dedicare la giusta attenzione al partner senza però stargli troppo addosso. Per chi è single invece sarà un mese così così, se c’è qualcuno che vi piace non è questo il momento giusto per dichiararvi, meglio aspettare l’anno nuovo. Lavoro : ottimo mese dal punto di vista lavorativo, non mancheranno infatti le soddisfazioni. Chi è in cerca di lavoro potrebbe finalmente essere convocato per un colloquio. Per quanto riguarda le finanze, fate molta attenzione a non spendere più del dovuto, non è inoltre il mese adatto per fare nuovi investimenti. No a spese inutili.

: ottimo mese dal punto di vista lavorativo, non mancheranno infatti le soddisfazioni. Chi è in cerca di lavoro potrebbe finalmente essere convocato per un colloquio. Per quanto riguarda le finanze, fate molta attenzione a non spendere più del dovuto, non è inoltre il mese adatto per fare nuovi investimenti. No a spese inutili. Salute: mese da dedicare all’attività fisica. Il vostro corpo ne ha bisogno. Sì quindi a palestra o ad altre attività sportive. Anche passare del tempo immersi nella natura è buona cosa da fare, magari approfittando delle vacanze natalizie per una bella gita in montagna sulla neve. Se sapete anche sciare ancora meglio.

Quindi, il mese di dicembre 2023 sarà un mese molto positivo per i nati sotto al segno dell’Acquario, cercate quindi di viverlo al meglio!

