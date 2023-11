Quali sono i segni zodiacali più gelosi e possessivi dello zodiaco? Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la classifica.

I segni zodiacali più gelosi (e possessivi) dello zodiaco

La gelosia è un sentimento che non appartiene a tutti. L’appartenenza a un segno zodiacale piuttosto che a un altro può portare le persone a essere gelose o a non esserlo per niente. La giusta gelosia va anche bene, ma quanto diventa eccessiva può creare seri danni a una relazione, può anche portare alla rottura. Nello zodiaco esistono segni più gelosi di altri, vediamo adesso insieme quali sono i segni più gelosi e possessivi dello zodiaco.

I segni zodiacali più gelosi (e possessivi) dello zodiaco: la classifica

Come abbiamo appena visto, ci sono dei segni zodiacali che sono più gelosi di altri, alcuni talmente gelosi da diventare possessivi. Vediamo adesso la classifica dei segni zodiacali più gelosi e possessivi dal primo al quinto posto:

Scorpione: il segno zodiacale più gelosi di tutti è lo Scorpione. Uno dei segni più passionali dell’intero zodiaco ha una naturale predisposizione per la gelosia. Chi è nato sotto a questo segno vive appieno le proprie emozioni e spesso tende a esagerare nelle situazioni. Anche un minimo gesto può scatenare la massima gelosia. Lo Scorpione è davvero un segno molto possessivo, soprattutto in amore. Toro: al secondo posto ecco il segno del Toro. I nati sotto questo segno in realtà non amano le scenate di gelosia, tendono però ad avere controllo sul proprio partner. Sono anche molto possessivi sia nei confronti dei beni materiali che delle persone a cui è legato. Cancro: sull’ultimo gradino del podio troviamo il segno del Cancro. La gelosia dei nati sotto a questo segno deriva soprattutto dalla forte insicurezza, perciò non solo hanno bisogno di controllo ma notano ogni cosa, anche la più minima. Spesso sono anche protagonisti di scenate di gelosia. Leone: al quarto posto troviamo il segno del Leone. La sua gelosia esce fuori quando non viene messo al primo posto dal partner, infatti è il segno più egocentrico di tutto lo zodiaco. Anche la competizione con un potenziale rivale fa emergere tutta la gelosia di questo segno. Ariete: al quinto posto troviamo infine il segno zodiacale dell’Ariete. Segno da un lato forte, dall’altro molto insicuro, ama che il proprio partner lo faccia sentire sempre al centro dell’attenzione, inoltre nota ogni minimo cambio di atteggiamento. Sono molto gelosi di chiunque posi gli occhi sul proprio partner.

Questi quindi sono i cinque segno zodiacali più gelosi e possessivi di tutto lo zodiaco. All’ultimo posto della classifica, ovvero il segno zodiacale meno geloso di tutti, è l’Acquario. Amanti della libertà e della spensieratezza, la gelosia non li tocca minimamente. Anche chi è nato sotto il segno della Vergine è di norma poco geloso o meglio riesce a tenere sotto controllo questo sentimento. E voi, di che segno siete?

