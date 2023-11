Intelligenti, estroversi e liberi: questi sono gli elementi principali che accumunano i tre segni d’Aria dell’oroscopo. Ma ognuno di loro ha delle particolarità che li differenzia da tutti gli altri. Sei curioso di saperne di più? Allora questo è l’articolo giusto per te. Scopriamo nel dettaglio quali sono e tutte le loro caratteristiche.

Oroscopo, quali sono i segni d’Aria?

I segni d’Aria sono Gemelli, Bilancia e Aquario. Questo elemento rappresenta lo spirito, il mondo delle idee, l’intelligenza e l’apertura mentale. Proprio per questo motivo, i nati sotto questi tre segni sono estremamente socievoli, artistici e sognatori. Non amano stare da soli, ma si circondano costantemente di amici. Molto spesso risultano essere eccessivamente superficiali e vanitosi. Non solo. Una delle caratteristiche principali di questi segni è l’eterna indecisione, che talvolta li porta ad essere instabili e dispersivi. A governare la mente di Gemelli, Bilancia e Acquario è prevalentemente la ragione. Proprio per questo motivo, specialmente nella vita sentimentale, il più delle volte non riescono a lasciarsi andare. Analizzano con cura ogni situazione ed hanno difficoltà ad impegnarsi per paura di una delusione.

Gemelli, Bilancia e Acquario: le caratteristiche dei segni d’Aria

Tuttavia questo rappresenta un quadro abbastanza generale delle caratteristiche dei segni d’Aria perché, come abbiamo anticipato in precedenza, ognuno di loro ha una personalità ben distinta.

Gemelli

I Gemelli sono simpatici e curiosi, dotati di una grande intelligenza e apertura mentale. Sono persone sveglie e socievoli. I nati sotto questo segno sono noti soprattutto per la loro intrigante e contrastante dualità. Sono permalosi e molto gelosi, soprattutto nella vita sentimentale.

Acquario Razionali e lucidi, i nati sotto il segno dell’Acquario sono dotati di un forte intuito e di una grande intelligenza. Inizialmente possono sembrare timidi e riservati, ma poi si rivelano degli ottimi amici. Sono infatti persone estremamente socievoli e premurose nei confronti dei loro affetti. Amano stare sempre in movimento e intraprendere nuove avventure. Tuttavia, questa innata libertà che li caratterizza, li porta ad essere molto spesso infedeli nelle relazioni di coppia. Non sopportano sentirsi oppressi e privati dei loro spazi.

Bilancia Il segno della Bilancia è governato da Venere, pianeta simbolo di bellezza e misura. Non a caso, i nati sotto questo segno sono alla continua ricerca della perfezione. Amano viaggiare e scoprire ogni giorno cose nuove. Sono affascinanti, gentili e divertenti. Un loro difetto? L’indecisione! I nati sotto questo segno hanno un carattere davvero imprevedibile e cambiano in continuazione idea.

