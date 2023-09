L’estate è ormai finita e bisogna pensare a quali giacche acquistare per l’autunno inverno 2023/24. Zara ha tantissime novità in vendita, tra cui potrete scegliere in base al vostro stile e ai vostri gusti.

10 giacche per l’Autunno Inverno 2023/24 da comprare da Zara

L’estate è ormai finita e anche se le temperature sono ancora abbastanza alta, bisogna iniziare a pensare a quali giacche sfoggiare per l’autunno inverno 2023/24. Zara è pronta ad affrontare la nuova stagione con tantissime novità in fatto di giacche, tutte da non perdere, che sicuramente piaceranno moltissimo alle clienti. Tanti nuovi arrivi in fatto di stile, tendenze e ispirazioni, per rinnovare il proprio guardaroba ed essere sempre alla moda. Dai bomber alle giacche di pelle, fino ad arrivare al denim e al montone.

@aniyahpinkney1 a jacket in the fall is arguably the most important piece of your outfit. here are a few i’d go for 🧥 #zara #fallfashion2023 #falljackets #falloutfitinsp #blackgirl #zarahaul #fallmusthaves #fallwardrobeessentials #fallcloset #zarajacket #zaraleatherjacket #viral #apfitss #outfitinspo #viralzarajacket #fall ♬ Family affair sped up – sped up songs 🤍

Le 10 giacche per l’autunno inverno 2023/24 da comprare da Zara sono:

Giacca in shearling bianca oversize: morbida e calda, arricchita da un colletto e dettagli a contrasto in similpelle nera, con cinghie e zip che donano ancora più grinta. Un modello sicuramente destinato ad andare sold out, presto disponibile in Italia; Maxi bomber: il maxi bomber in viscosa con dettaglio di bottoni argentati a pressione di Zara è assolutamente da non perdere per affrontare i primi freddi con grande stile. Se la temperatura lo consente, è perfetto anche abbinato a mini e sandali, così come per i look serali; Giacca in denim: il Denim non passa mai di moda, ma questa giacca di zara ha un tocco in più perché è stata accorciata di molto e sono state inserite scuciture qua e là per un effetto ancora più vissuto. Abbinata con i Denim per un total look risulta ancora più perfetta; Giacca blazer nera: blazer nero, monopetto e over, perfetto se abbinato con un body. Una giacca che sicuramente non può mancare nel proprio guardaroba; Giubbotto biker in pelle: per la collezione Zara/Steven Meisel New York, una giacca da biker in pelle davvero stupenda, con cerniere, per un look davvero molto rock. Il celebre fotografo di moda è tornato a collaborare con Zara per una capsule Collection che si ispira all’estetica grunge, al pop anni Sessanta e al rock’n’roll; Cappotto in pelle: sempre per la collezione Zara/Steven Meisel New York troviamo anche un cappotto in pelle effetto cocco con scollo rotondo, davvero perfetto per la nuova stagione; Blazer a quadri: un altro capo da acquistare è il blazer strutturato a quadri di Zara, che sicuramente andrà molto di moda durante l’autunno inverno 2023/24; Trench corto: il trench corto oversize di Zara sta letteralmente conquistando tutte le donne. Una versione corta del classico capo molto amato, assolutamente da non perdere; Zw bomber denim: come abbiamo già accennato, il denim non passa mai di moda ed è sempre adatto a qualsiasi situazione. Il bomber denim a contrasto di Zara è davvero perfetto per la nuova stagione; Giubbotto Relaxed Fit Double Face: realizzato in tessuto di finta pelle con interno in montone sintetico abbinato tono su tono, con colletto ampio e maniche lunghe.

