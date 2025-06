Havaianas infradito: le migliori calzature estive

Le Havaianas infradito sono in modelli con charms e paillettes per brillare in ogni momento.

Quando si pensa alla stagione estiva, una delle prime calzature che viene in mente sono le infradito. Tra i tanti modelli, le Havaianas infradito sono davvero il simbolo della stagione grazie ai tanti modelli presenti in commercio. Scopriamo cosa propone la collezione per quest’anno e i modelli più colorati della stagione.

Havaianas infradito

Le Havaianas infradito sono le migliori calzature estive che si possano trovare in circolazione anche perché uniscono stile e comfort in un unico prodotto. Non sarebbe corretto identificare questa calzatura come una semplice ciabatta o sandalo estivo, dal momento che il marchio è diventato un’icona quando si parla di calzature estive.

Sono nate in Brasile intorno al 1962 dove erano conosciute come ciabatte da bagno realizzate in gomma. Un materiale come la gomma di cui è composta la suola risulta essere molto flessibile e morbida, il che permette a queste calzature di adattarsi perfettamente sia al mare che in città. Quindi, con il tempo, l’uso è diventato maggiormente versatile.

Le Havaianas infradito sono sinonimo di qualità grazie soprattutto ai materiali resistenti e di qualità con cui queste calzature sono realizzate. La suola antiscivolo si adatta molto bene a qualsiasi terreno: dalla città al mare. Piacciono anche perché disponibili in tante tonalità per cui risulta anche semplice fare l’abbinamento adatto all’outfit.

Sono modelli alla moda che si presentano in vari colori, stampe vivaci e anche dettagli divertenti in modo che ognuno possa trovare la scarpa maggiormente comoda per ogni piede.

Havaianas infradito: tendenze

Le Havaianas infradito non sono mai uguali a sé stesse dal momento che sono calzature che cambiano di anno in anno di estate in estate. Proprio per adattarsi ai tempi vi sono nuovi modelli che permettono di adattarli ai propri bisogni. Il comfort e la freschezza sono due caratteristiche essenziali di questa scarpa.

Per quanto riguarda i nuovi design si trovano modelli alla moda in colori sgargianti impreziositi dal logo metallico, charms con cristalli sul cinturino in modo da impreziosire ogni look. La nuova collezione punta a calzature che permettono di far sentire tutto il mood e il periodo della stagione estiva con immagini che richiamano questo momento.

Il modello Square è una delle novità delle Havaianas infradito. Si distingue per essere uno stile semplice e classico ma con forma quadrata. Stradi è un altro modello dal design super comodo ed elegante per ogni momento e circostanza. Oltre alle infradito anche i sandali You Malta che si distinguono per eleganza e comfort. Non mancano poi i modelli di espadrillas in materiali compatibili per proteggere il pianeta.

Havaianas infradito: dove comprare

Per delle calzature del genere il sito di Amazon è particolarmente indicato per le tante offerte e modelli che propone. Se si clicca la foto si leggono i dettagli del prodotto. Qui sotto abbiamo stilato una classifica delle tre migliori Havaianas donna da indossare in ogni momento e occasione scelte tra quelle più colorate e volute dalle consumatrici.

1)Havaianas You Metallic sandali comodi

Sono un paio di sandali infradito molto comodi ed eleganti in sintetico. Una calzatura che unisce eleganza e semplicità. Il design contemporaneo di questa calzatura permette di adattarla a ogni occasione e momento. La suola è confortevole e stabile. Indicate per camminare anche tutto il giorno.

2)Havaianas Top Tiras

Un paio di infradito realizzato in materiale morbido e confortevole, ma anche resistente. Il modello Tiras è una rivisitazione del modello precedente Top ma si presenta in una versione maggiormente elegante adatta per ogni contesto. Le cinghie sono stilizzate e il tocco sofisticato. I materiali sono resistenti e flessibili.

3)Havaianas slim infradito donna

Un modello che si distingue per essere elegante, con stile ma anche solido. Lo stile è moderno e colorato proprio per valorizzare qualsiasi outfit. La suola è aderente al terreno mentre il design è leggero per indossarle ovunque.

Alle Havaianas infradito si raccomanda di abbinare anche le migliori mini bag per la stagione.