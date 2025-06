Con l’arrivo delle giornate più calde, c’è un gesto beauty che torna protagonista nelle trousse estive di molte donne: l’olio corpo illuminante, alleato sensoriale e glamour per esaltare l’abbronzatura e donare alla pelle un irresistibile effetto glow.

Tra i prodotti da non perdere, uno spicca per eleganza e raffinatezza: l’olio corpo scintillante profumato. Una vera coccola dorata per la pelle, perfetta da usare nelle serate d’estate, quando basta una spalla scoperta e qualche riflesso dorato per sentirsi immediatamente più luminose, sensuali e sicure di sé.

Il ritorno degli oli corpo illuminanti: la tendenza beauty dell’estate

L’estetica “sun-kissed” torna ogni anno con forza, e nel 2025 il focus è tutto sull’effetto glow naturale. Pelle idratata, abbronzata e leggermente scintillante, da valorizzare con gesti semplici e prodotti multifunzione.

Gli oli corpo scintillanti hanno conosciuto una nuova popolarità: amati perché coniugano idratazione, profumo e un finish luminoso che accarezza la pelle, sono ideali per il post-sole, per una serata sulla spiaggia o come tocco finale prima di un evento estivo.

In più, i nuovi oli illuminanti come quello di L’Occitane non sono mai pesanti o unti: si assorbono facilmente, lasciano la pelle setosa e sprigionano fragranze avvolgenti che diventano parte del tuo stile personale.

Un rituale sensoriale che celebra la pelle

Utilizzare un olio corpo con glitter non è solo una questione estetica: è un gesto di benessere, un momento dedicato a sé stesse. Applicarlo dopo la doccia serale, magari dopo una giornata di sole e mare, diventa un piccolo rituale da ripetere ogni sera, per prolungare la sensazione di vacanza anche a casa.

Il profumo fiorito del Néroli si fonde con la dolcezza dell’Orchidea per regalare un’esperienza olfattiva raffinata, mentre le particelle dorate illuminano la pelle con discrezione. È perfetto per le spalle, il décolleté, le gambe abbronzate – e diventa quasi un accessorio beauty da indossare.

Il consiglio in più: prepara la pelle con l’Olio Doccia Mandorla

Per valorizzare al massimo l’effetto dell’olio illuminante, la preparazione della pelle è fondamentale. Un suggerimento? Inizia il tuo rituale estivo sotto la doccia con un trattamento iconico e sensoriale come l’olio doccia mandorla di L’Occitane.

La sua texture olio-in-latte si trasforma, a contatto con l’acqua, in una morbida schiuma setosa e vellutata, detergendo con dolcezza e lasciando la pelle morbida, elastica e nutrita. Ricco in olio di mandorle dolci del Mediterraneo, prepara la pelle a ricevere meglio i trattamenti successivi, prolungando idratazione e luminosità.

Must-have da portare in vacanza

In valigia, non possono mancare quei prodotti che uniscono efficacia, praticità e piacere sensoriale. L’olio dorato per il corpo è uno di questi. Occupa poco spazio ma regala molto: dona alla pelle un tocco elegante, rinfresca grazie alla sua profumazione, valorizza l’abbronzatura con discrezione e ti fa sentire subito curata.

Ideale anche da usare durante l’aperitivo al tramonto o ad una cena sotto le stelle, è il beauty trick perfetto per illuminare la pelle in modo naturale, senza eccessi.

Ogni estate ha i suoi riti di bellezza. Quest’anno, l’essenziale è sentirsi luminose, leggere e seducenti con poco. L’Olio Scintillante profumato Néroli & Orchidée di L’Occitane incarna perfettamente questo mood: elegante, sensuale, semplice da usare e incredibilmente efficace.

Abbinato a una routine corpo attenta – magari iniziando proprio con l’Olio Doccia Mandorla – diventa il dettaglio glamour che fa la differenza, da indossare sulla pelle come una promessa d’estate, ogni giorno.