Caterina Collovati ha scritto un post su Instagram decisamente velenoso, parlando della situazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi.

Wanda Nara e Icardi, le critiche di Caterina Collovati

Caterina Collovati ha deciso di intervenire in una vicenda che è stata a lungo al centro del gossip, ovvero quella che riguarda il rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi.

La coppia non ha avuto problemi a gestire questa situazione delicata in pubblico, parlando di tradimenti e di divorzio. Poi, improvvisamente hanno condiviso la pace fatta e l’amore ritrovato. La Collovati ha voluto sottolineare che qualcosa non torna e che i figli della coppia non sono stati tutelati per niente.

Wanda Nara e Icardi, il post di Caterina Collovati

“Lui, Mauro Icardi, si fa inviare video hard dalla presunta amante. Lei, Wanda Nara, si denuda, così, per il gusto di farsi guardare. Povere creature, i di loro figli, ignari di tutto, eppure descritti tra una chiappa e una tetta come ragione di vita…” ha scritto Caterina Collovati, in un post su Instagram in cui ha pubblicato una foto di Wanda Nara seminuda allo specchio.

La donna ha voluto criticare la situazione e soprattutto la gestione pubblica di sentimenti così privati, soprattutto tenendo conto che ci sono anche dei bambini al centro della vicenda.

Wanda Nara e Icardi: la crisi

La crisi tra Wanda Nara e Icardi è scoppiata a causa del flirt che il calciatore ha avuto con la modella Eugenia China Suarez. Dopo che è scoppiato lo scandalo Wanda Nara ha annunciato il divorzio, prima di tornare sui suoi passi.

Mauro Icardi ha riaperto il suo profilo Instagram e ha pubblicato una foto insieme alla moglie, per annunciare la ripresa della loro relazione. Le critiche sono state tante.