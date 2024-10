Le smagliature bianche sono una delle insicurezze più comuni tra le donne, ma niente panico! Sebbene eliminarle completamente sia impossibile, ci sono soluzioni semplici e pratiche per attenuarle. Scopriamo insieme un trucco infallibile per nasconderle.

Smagliature bianche: cosa sono e cause

Le smagliature, conosciute in modo tecnico come striae distensae, sono cicatrici sottili che si formano sulla pelle a seguito di un rapido allungamento o restringimento dei tessuti. Questi segni possono apparire in diverse tonalità, tra cui rosso, viola e bianco. Le smagliature rosse o viola sono generalmente più recenti e indicano che la pelle è ancora in fase di guarigione: in questo stadio, i vasi sanguigni sotto la pelle sono visibili, conferendo a queste smagliature un colore più intenso. Le smagliature bianche, invece, sono il risultato di un processo cicatrizzante avanzato, in cui la pelle ha subito un cambiamento significativo e duraturo. Le smagliature si formano in seguito a vari eventi fisiologici, come la pubertà, la gravidanza o la perdita rapida di peso. Durante questi periodi, la pelle è costretta a espandersi o contrarsi rapidamente, causando la rottura delle fibre di elastina e collagene, che sono fondamentali per mantenere la pelle elastica e tonica. Le aree più comuni in cui si manifestano includono glutei, seno, pancia, braccia e fianchi. Anche se esistono numerosi trattamenti topici come oli e creme a base di ingredienti naturali, come l’olio di mandorle o il burro di karité, spesso questi rimedi non offrono risultati duraturi. La loro efficacia è limitata, soprattutto quando le smagliature sono già diventate bianche e mature.

Smagliature bianche, come nasconderle?

Dunque, come possiamo nascondere le smagliature bianche? Una soluzione efficace è il trucco permanente, in particolare tramite la dermopigmentazione. Questo trattamento innovativo utilizza un dispositivo chiamato dermografo, strumento simile a quello utilizzato per il trucco permanente delle sopracciglia, per inserire un pigmento sottocutaneo. Il pigmento viene scelto in base al colore naturale della tua pelle, creando un effetto uniforme e naturale che rende le smagliature meno visibili. Il trattamento è sicuro, non invasivo e può essere applicato su diverse aree del corpo, come seno, braccia e gambe, permettendo una personalizzazione in base alle tue esigenze. E’ importante sottolineare che questo trattamento è efficace solo su smagliature bianche, che indicano una fase cicatriziale avanzata e irreversibile. Solitamente, il protocollo del trattamento prevede quattro sedute, distanziate di circa tre mesi l’una dall’altra. Questo intervallo consente ai risultati di stabilizzarsi e di garantire un aspetto ottimale e duraturo. Durante queste sedute, il professionista monitorerà il progresso e apporterà eventuali regolazioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile. Di addio alle smagliature bianche! Prenota subito la tua consulenza da un professionista e inizia il tuo percorso verso una pelle rinnovata e radiosa!