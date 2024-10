Scrivere un primo messaggio su un’app di incontri può sembrare davvero complicato, soprattutto quando si vuole fare subito una buona impressione e ci si vuole distinguere da tutti gli altri utenti.

Un messaggio come “Ciao” o “Come va?” spesso non basta a catturare l’attenzione e dare il via ad una conversazione. In un mondo digitale dove la competizione è davvero alta, è fondamentale capire come costruire un messaggio che risulti interessante e accattivante già fin dal primo istante.

Dunque, per fare in modo di apparire interessanti con i messaggi che si mandano, oggi vedremo alcuni consigli pratici su come scrivere un primo messaggio su un’app di incontri che venga subito notato, aumentando le probabilità di ricevere una risposta e avviare una connessione autentica.

Personalizza il tuo messaggio

Quando si scrive un primo messaggio su un’app di incontri, uno degli errori più comuni è usare frasi generiche e scontate, che non trasmettono nulla di personale e tendono a non catturare l’attenzione.

Le persone che utilizzano queste app ricevono spesso messaggi simili e quindi tendono a ignorare gli utenti che non si differenziano dalla massa, a meno che non si tratti appunto di una frase particolarmente originale o interessante.

Per distinguersi, è fondamentale personalizzare il proprio messaggio. Prima di scrivere, è necessario prendersi del tempo per leggere attentamente il profilo della persona per poi cercare qualcosa di specifico che colpisca, come ad esempio un hobby, una passione, una foto interessante o una frase.

Riferirsi a questi dettagli mostrerà che si è mostrato interesse per il suo profilo e per la sua persona, piuttosto che inviare un messaggio standard a chiunque. Ciò sarà uno stimolo per iniziare una buona conversazione.

Evita i messaggi troppo brevi o generici

Quando si scrive un primo messaggio su un’app di incontri, è essenziale evitare messaggi troppo brevi o generici, come il classico “Ciao” o “Ehi, come va?”. Questi messaggi non suscitano alcun interesse e, spesso, vengono ignorati.

Chi riceve messaggi del genere potrebbe pensare che si è superficiali, e ciò riduce notevolmente le probabilità di ricevere una risposta.

Messaggi troppo brevi non offrono spunti per iniziare una conversazione, e inoltre non si distinguono dalla massa e non danno alcuna indicazione sul proprio carattere o sull’interesse per la persona con cui stai cercando di entrare in contatto.

In un ambiente straripante come quello delle app di incontri, è importante essere unici e mostrare un vero interesse.

Per evitare di venir subito accantonati, dedicare qualche momento in più alla lettura del profilo della persona e cercare di trovare un elemento comune, come un hobby, una passione o un dettaglio particolare, è la chiave per invogliare la persona a condividere di più su di sé e le proprie passioni.

Rispetta i confini e mantieni un tono appropriato

Altra parte fondamentale di quando si scrive un messaggio è quella di rispettare i confini e mantenere un tono sempre appropriato. Le persone utilizzano queste piattaforme per conoscere nuove persone, ma ognuno ha aspettative e limiti diversi riguardo alla conversazione.

Un messaggio troppo invadente, troppo personale o, peggio ancora, offensivo, può facilmente far perdere qualsiasi possibilità di interazione con altri utenti della piattaforma utilizzata.

Per questa ragione, frasi troppo audaci o troppo intimi nei primi messaggi – come con commenti espliciti sull’aspetto fisico o allusioni sessuali – sarebbe da evitare. Questo tipo di approccio potrebbe sia mettere la persona a disagio che mettere fine alla conoscenza online.

Al contrario, è meglio mantenere un tono educato, amichevole e rispettoso, facendo in modo che la conversazione si evolva in modo naturale.

Un altro aspetto da considerare è il linguaggio che si utilizza. All’interno delle piattaforme è possibile conoscere persone che utilizzano un linguaggio volgare o troppo scherzoso, nonostante non si sia instaurato un rapporto tale da poterlo permettere.

La cosa giusta da fare è mostrarsi genuini senza forzare la conversazione su temi troppo personali o sensibili. Un primo messaggio dovrebbe essere un invito a conoscersi meglio, non un tentativo di ottenere informazioni private o di entrare troppo rapidamente in intimità.

Il rispetto reciproco è la base di ogni interazione, sia online che nella vita vera. Per questa ragione, sarebbe l’ideale provare solo i siti di incontro seri a pagamento, in modo da poter conoscere solo utenti davvero interessati a fare conoscenza e a costruire una relazione seria e duratura. Si tratta di piattaforme specifiche, che seppur con un abbonamento alle spalle cercano di creare una community solida e seria.

Conclusione

Traendo le somme, possiamo certamente affermare che scrivere un primo messaggio su un’app di incontri è una questione di fortuna, ma anche di strategia. La chiave è essere autentici, rispettosi e creativi, dimostrando un interesse sincero per la persona con cui stai cercando di entrare in contatto.

Evita frasi generiche e superficiali, personalizza il tuo messaggio in base ai dettagli del profilo e, soprattutto, mantieni un tono appropriato che rispetti i confini dell’altro.

È bene ricordarsi che il primo messaggio è solo l’inizio di una possibile conversazione, quindi puntare a suscitare curiosità e ad aprire uno spazio di dialogo genuino è il proprio obiettivo.