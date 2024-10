Quali sono le proprietà e i benefici della camomilla? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Camomilla: le proprietà

La camomilla, assieme al caffè, è la bevanda più consumata al mondo. Quante di noi sono solite farsi una bella tazza di camomilla prima di andare a dormire? O quante di noi la usano come rimedio contro mal di stomaco o dolori mestruali? La camomilla infatti ha numerose proprietà e porta tanti benefici. Ma andiamo con ordine. La camomilla è una pianta erbacea annua che cresce spontaneamente ma che può anche essere coltivata. Quali sono le sue proprietà? Vediamole insieme:

Proprietà calmante : la camomilla è nota soprattutto per la sua proprietà calmante e per questo viene spesso assunta prima di dormire.

: la camomilla è nota soprattutto per la sua proprietà calmante e per questo viene spesso assunta prima di dormire. Proprietà antinfiammatorie : la camomilla è un antispasmodico e antinfiammatorio naturale.

: la camomilla è un antispasmodico e antinfiammatorio naturale. Proprietà digestiva : ottima contro indigestione, nausea e vomito.

: ottima contro indigestione, nausea e vomito. Proprietà carminativa: favorisce infatti l’espulsione di gas dall’intestino e dallo stomaco.

favorisce infatti l’espulsione di gas dall’intestino e dallo stomaco. Proprietà analgesica: ha anche capacità analgesica, soprattutto contro mal di testa e mal di pancia.

Camomilla: i benefici

Abbiamo dunque visto quante proprietà ha la camomilla, che la rende infatti una delle bevande più consumate al mondo. Adesso andiamo a vedere insieme quali sono invece i benefici della camomilla:

Stress e nervosismo : grazie alla sua proprietà calmante e rilassante, la camomilla è ottima in caso di stress e nervosismo.

: grazie alla sua proprietà calmante e rilassante, la camomilla è ottima in caso di stress e nervosismo. Dolori mestruali : ha un effetto calmante e rilassante anche sui muscoli addominale e ciò permette di ridurre il dolore mestruale.

ha un effetto calmante e rilassante anche sui muscoli addominale e ciò permette di ridurre il dolore mestruale. Pelle: la camomilla è anche un potente dermopurificante, infatti aiuta la pelle a purificarsi e a liberarsi dalle tossine.

la camomilla è anche un potente dermopurificante, infatti aiuta la pelle a purificarsi e a liberarsi dalle tossine. Digestione: grazie alle sue proprietà favorisce una corretta digestione, inoltre è anche ottima da usare per l’irritabilità del colon e per il gonfiore addominale.

Insomma, la camomilla oltre ad avere tante proprietà ha anche tanti benefici. Il consiglio è infatti, quando si va magari in vacanza, di portarsene dietro qualche bustina, perché potrebbe davvero essere la nostra salvezza in caso di cattiva digestione o di difficoltà a dormire.

Camomilla: come utilizzarla

Per quanto riguarda il come si utilizza la camomilla, il modo più conosciuto è senza dubbio quello sotto forma di infuso. Ma vediamo insieme tutti i modi in cui è possibile utilizzare la camomilla: