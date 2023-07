Trucco waterproof: i migliori resistenti al sole e al mare

La stagione estiva porta con sé una serie di inconvenienti e disagi, non solo per la salute e il benessere della chioma. Il sudore, l’acqua del mare o della piscina rischiano di avere degli effetti negativi sul trucco. In tal senso, la scelta di prodotti di trucco waterproof può rivelarsi davvero vincente. Scopriamo di cosa si tratta e i migliori.

Trucco waterproof

Un tipo di trucco waterproof è assolutamente necessario e indispensabile durante la stagione estiva dal momento che, con il sudore, il caldo, tende a colare e quindi ad avere un aspetto antiestetico. Sono dei prodotti in grado di resistere, non solo all’acqua, al mare, ma anche alle lacrime, all’umidità e al sudore.

In questo modo si ha la possibilità di avere un trucco impeccabile tutto il giorno e a lunga durata. Ovviamente, essendo waterproof, andranno poi rimossi con uno struccante che sia specifico per questo genere di prodotti. Un trucco che ha avuto origine intorno agli anni Cinquanta e Sessanta, grazie a Esther Williams, nuotatrice che doveva entrare e uscire dall’acqua.

In questo modo, con il trucco waterproof, non vi era pericolo che il trucco colasse e potesse quindi resistere per diverso tempo. Grazie a lei la casa tedesca e altri brand, tra cui L’Oréal e Dior, solo per citarne alcuni, hanno pensato a una serie di prodotti e accessori che sono pensati per queste esigenze e bisogni specifici.

Non sono soltanto resistenti, ma anche confortevoli, traspiranti sulla pelle, di lunga durata e anche super performanti. Contengono poi una serie di elementi che aiutano, come un olio a base di silicone che rende la pelle molto più morbida. Sono formati poi da cere sintetiche o vegetali che aiutano a renderli resistenti all’acqua e i polimeri che permettono al trucco di durare maggiormente.

Trucco waterproof: usi

Non si tratta di un trucco soltanto utile per l’estate, ma anche in occasione di eventi e cerimonie per cui si necessita di essere impeccabili per tutto il giorno. Il trucco waterproof, come dice il nome, permette di resistere all’acqua e a temperature elevate come capitano in una calda e assolata giornata estiva.

Sono formule resistenti a tutto, anche al bagno turco e alla sauna, proprio perché proteggono la pelle resistendo fino a una durata di 25 ore con una idratazione fino a 30 con diversi fissaggi. Sono tutti prodotti che si caratterizzano per una formula molto leggera e piacevole, oltre delicata e traspirante per la pelle.

Al momento della scelta, è bene optare per prodotti che abbiano un effetto come di seconda pelle e quindi siano naturali, freschi e leggeri. Devono essere tutte formule resistenti all’acqua in modo che non si sciolgono. Non ai rossetti cremosi, ma si preferisce quelli long lasting, quindi di lunga durata per durare maggiormente.

il trucco waterproof è molto facile da applicare, ma diventa difficoltoso rimuoverlo proprio per la pigmentazione ed elementi di cui si compone. Per applicarlo bisogna stendere prima una crema idratante per poi passare al trucco vero e proprio con le dita o un pennello in modo da stenderlo.

Trucco waterproof: offerte

I prodotti di questo tipo si trovano a buoni prezzi e promozioni su Amazon dove basta cliccare sulla foto per visualizzarne i dettagli. La classifica qui sotto mostra i migliori articoli di trucco waterproof scelti tra i marchi maggiormente noti e che sono molto efficaci con una descrizione di ogni prodotto.

1)Maybelline New York mascara volumizzante

Il marchio di bellezza ha pensato a questo mascara volumizzante che garantisce ciglia molto folte e ha un effetto waterproof. Una confezione da 2 pezzi di colore nero. Non causa grumi e le ciglia appaiono molto morbide e allungate. Si consiglia di applicarlo dalla radice alle punte passandolo più volte.

2)Bionike Defence Cover fondotinta ultra-coprente

Un prodotto che copre qualsiasi macchia o discromia indicato per le pelli sensibili e intolleranti. Opacizza e copre qualsiasi tipo di inestetismo, cicatrici e macchie della pelle. Una formula delicata e leggera indicata per ogni pelle e carnagione dal risultato coprente. Dona un effetto a lunga tenuta e resistente al sudore.

3)L’Oréal Paris Superliner Flash cat eye

Un eyeliner waterproof a lunga durata con pennellino in modo da stendere bene il prodotto. Dona un tratto preciso e pulito senza errori e sbavature. Una formula dall’effetto waterproof che si applica facilmente dotato di pennellino con punta in feltro. Di colore nero.

Oltre ai migliori prodotti di trucco waterproof, anche come fissare il trucco per tutto il giorno.