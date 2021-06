Per un make-up perfetto anche in estate, sono necessari dei prodotti waterproof: ecco i migliori trucchi da avere sempre con sé.

Migliori trucchi waterproof

In estate, sudore, acqua del mare e della piscina possono essere dei veri e propri nemici per il make-up.

Proprio per questo, soprattutto nella stagione calda, può essere utile utilizzare dei trucchi waterproof, che evitino di creare sbavature dopo essere stati l’applicati.

Si tratta di cosmetici a lunga tenuta, formulati appositamente per resistere a contatto con l’umidità. Vanno benissimo anche in autunno e in inverno soprattutto a chi pratica attività fisica.

Certo, l’ideale sarebbe andare in spiaggia o in piscina senza alcun tipo di trucco sul viso, ma solo con abbondante protezione solare. Chi invece preferisce un leggero make-up, grazie ai prodotti waterproof può truccarsi tranquillamente.

Ecco quindi alcuni trucchi dei brand più famosi, facilmente reperibile e a un prezzo accessibile da utilizzare su, occhi, viso e labbra.

Migliori trucchi waterproof: occhi

Sono due i prodotti a cui non si può rinunciare nemmeno al mare: mascara e eyeliner. Ecco quindi due prodotti da provare assolutamente.

Con una sola passata, il mascara permette di avere uno sguardo immediatamente più aperto e sveglio. Di mascara waterproof, in commercio, ce ne sono davvero moltissimi.

Uno dei migliori è sicuramente l’Extra sculpt di Kiko Milano. Effetto volume panoramico per ciglia come moltiplicate. La formula waterproof resiste all’acqua; la texture, densa e cremosa, non crea grumi né pacchetti, è modulabile e facile da applicare. La composizione è potenziata da un complesso di attivi, che contribuiscono a nutrire le ciglia. Lo scovolino a clessidra raccoglie e distribuisce la texture in modo uniforme. La sezione quadrata dell’applicatore permette alle due estremità di raggiungere anche le ciglia più corte e laterali.

Altre prodotto a cui è difficile rinunciare è l’eyeliner. VAMP! DEFINITION LINER di Pupa è il perfetto eyeliner waterproof: tratto dal colore definito e intenso, resistente all’acqua con tenuta da record, senza sbavature. La punta in feltro è ideale per una stesura omogenea e impeccabile. La sua texture è fluida dall’asciugatura rapida e aderisce perfettamente alle palpebre

Migliori trucchi waterproof: viso e labbra

Per quanto riguarda il viso, essenziali per molti sono il fondotinta e il correttore, utili per uniformare l’incarnato e celare difetti e discromie.

Da anni, uno dei prodotti leader del mercato per quanto riguarda i fondotinta perfetti per l’estate, è il Face and body di Mac. Si tratta di un fluido a lunga tenuta, modulabile, idratante, che si può utilizzare sia sul viso che sul corpo. Amato da moltissime beauty influencer, è perfetto per tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili.

Il correttore è utilissimo per celare discromie e piccole imperfezioni. Il Clinique beyond perfecting ha una formula a lunga tenuta, no transfer, ideale anche per chi entra in acqua o suda molto. Promette di essere idratante, non comedogenico e di non creare il fastidioso effetto caking.

Le labbra sono una parte del viso che in estate deve essere molto curata. Proprio per questo, ancor prima di applicare un rossetto o un lipstick waterproof a lunga tenuta, è essenziale idratarle a dovere con un burro cacao. Se si desidera avere labbra colorate anche in acqua, la tinta labbra Super stay matte ink di Maybelline è l’ideale. Sedici ore di tenuta, ad asciugatura rapida, si elimina con uno struccante bifasico.

