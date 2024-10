Il blush: da tocco finale a protagonista del trucco

Negli ultimi anni, il mondo del make-up ha assistito a una vera e propria rivoluzione, con il blush che è passato da semplice tocco finale a elemento centrale del trucco. Questo cambiamento è stato amplificato dalla pandemia, quando molte persone hanno trovato il tempo di sperimentare nuovi look. L’estetica del trucco ha abbracciato colori vivaci e audaci, portando alla nascita di una nuova tendenza: il blush blindness. Questo termine, che ha guadagnato popolarità sui social media, si riferisce all’incapacità di percepire quanto blush si stia applicando, portando a risultati a volte eccessivi. Ma come è avvenuto questo cambiamento?

Le origini del blush blindness

Il blush, un tempo considerato un semplice accento di colore, è diventato un simbolo di espressività e creatività nel trucco moderno. Influencer e celebrità, come Sabrina Carpenter, hanno contribuito a rendere il blush un elemento distintivo, incoraggiando l’uso abbondante di questo prodotto. Tuttavia, questa tendenza ha portato a un fenomeno psicologico noto come blush blindness, in cui le persone, abituandosi all’effetto del blush sul proprio viso, non riescono più a percepirne l’intensità. Questo porta a un’applicazione eccessiva, creando un look che può apparire innaturale agli occhi degli altri.

Come affrontare il blush blindness

Affrontare il fenomeno del blush blindness richiede consapevolezza e autocontrollo. Gli esperti di make-up suggeriscono di iniziare sempre con una piccola quantità di prodotto e di intensificare gradualmente, utilizzando strumenti come spugnette per sfumare eventuali eccessi. È fondamentale trovare un equilibrio tra l’espressività del trucco e la proporzione complessiva del look. Prendere ispirazione da chi ha una struttura facciale e un tono di pelle simili può aiutare a capire quale sia la giusta quantità di blush da applicare. In questo modo, si può evitare l’effetto “guance da clown” e ottenere un look fresco e luminoso.